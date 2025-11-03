Jinete profesional no volverá a correr hasta el mes de diciembre por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 02 de noviembre del 2025, se realizó la reunión número 42 del año en el hipódromo La Rinconada con una programación de doce carreras que trajo consigo la disputa de una Condicional Especial que a la postre fue ganada por el importado Magicshadow (Usa) en recorrido de 1.600 metros con la yunta Aray y Gabriel Márquez.

En la tercera válida, novena carrera, programada para la 4:20pm con una nómina de once participantes, carrera que en principio se convirtió inicialmente en una victoria para el caballo Gran Andrés con Jaime Lugo Jr.

El caballo que cruza la meta en ganancia fue Gran Andrés, pero al momento de hacer el repeso el jinete ganador en el mismo se evidencia que hacían falta 700gr.

DÉFICIT DE PESO EN EL REPESO:

"Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JAIME LUGO JR (GRAN ANDRES Nº11) presentó 700 gr. menos en el repeso. En consecuencia, esta Junta Nacional de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de CUATRO (04) SEMANAS al jinete JAIME LUGO JR, desde el 03/11/2025 hasta el 03/12/2025, esta Junta de Comisarios DECIDE: retirar al ejemplar GRAN ANDRES (Nº11) y ordena la devolución del dinero apostado en taquilla, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 43 y 248 del Reglamento Nacional de Carreras, salvo lo dispuesto en los respectivos Reglamentos de Juegos".

El orden final de la pizarra de los primeros cinco lugares quedo de la siguiente manera. Gran Andrés en el primer lugar, Huracán Luis segundo, tercera Isocórico, cuarta Gran Romano y quinta Rey Saturno.

Jaime Lugo Jr. hasta del momento tiene 18 victorias en la campaña en 101 actuaciones para un 47% de efectividad y estará de regreso la primera semana de diciembre luego de cumplir suspensión.