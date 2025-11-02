Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 2-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 2 de noviembre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 42 de la temporada 2025, Sin pruebas selectivas. Sin embargo, hay un atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

El jinete Robert Capriles fue el más destacados de la jornada, con tres triunfos. Capriles, ganó con Jofiel en la segunda para Carlos Luis Uzcátegui y en tercera carrera lo hizo con Colder Weather (usa) para Gabriel Márquez. Luego lo hizo con Essencial White (numero 12) en la décima carrera de la jornada para el entrenador Henrry Trujillo.

El entrenador Gabriel Márquez, destacó en el renglón de los entrenadores con tres triunfos. Todas logradas en la jornada no válida para el 5y6 nacional. Márquez, visitó el parque de vencedores con Luigino en la primera carrera de la jornada. Luego lo hizo con los americanos Colder Weather (USA) y Magicshadow (Usa) en la tercera y sexta carrera, respectivamente.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 117"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 LUIGINO (5) 54 J. ARAY 100,57 2 Prince Cheraf (1) 57-3 W. Véliz - 3 Drako (8) 53-3 L. Sangronis - 4 Dumpling (2) 58-4 Y. Caguado - 5 El Pillin (6) 56,5-4 L. Funez Jr. -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 100,57 Place: 74,34 y 58,89 Exacta: 246,82 Trifecta: 204,77 Superfecta: 837,87. Ret. 07.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 JOFIEL (5) 53 R. CAPRILES 84,79 2 Day Of Glory (3) 53 J.C. Rodríguez - 3 Alkalino (6) 53 J. Aray - 4 Mr. Barbaro (4) 53 Y. González - 5 Ponsigue (1) 53 M. Romero Q. -

Entrenador: Carlos L. Uzcátegui. Ganador: 84,79 Exacta: 483,14 Trifecta: 688,93 Ret. 02

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 116,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 COLDER WEATHER (usa) (3) 56 R. CAPRILES 55,04 2 Brawuaisa (5) 54 Y. Diaz - 3 Bendecida (7) 54 J.G. Hernández - 4 Honey Time (2) 53 H. Medina - 5 Mi Maritza (4) 53-3 D: Acosta -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 55,04. Place: 56,28 y 62,73 Exacta: 97,17 Trifecta: 326,48 Superfecta: 607,96

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 REY DEL CASTILLO (6) 55,5-4 O. RIVAS 65,46 2 El Chino (3) 53,5-3,5 L. Sangronis - 3 Eterno (9) 53 J. Lugo - 4 Conversión (5) 53-3 Y. Bermúdez - 5 Mendiz (8) 54-3 W. Véliz -

Entrenador: D. Guevara Ganador: 65,46 Place: 72,20 y 237,64 Exacta: 416,74 Trifecta: 874,06 Superfecta:6.970,28. Ret. 01

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 NOSTRA VITTORIA (9) 58-3 W. Véliz 55,00 2 Bel Amore (4) 53-3 S. Yanez - 3 Wyoming Girl (3) 55-3 D. Acosta - 4 Catira Milena (8) 53-3 A. Ybarra - 5 Money Wise (2) 55,5 F. Velásquez -

Entrenador: Ganador: 55,00 Place: 56,96 y 1.109,82 Exacta: 2.006,93 Trifecta: 18.816,09 Superfecta: Sin aciertos. Ret. 01

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 99,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MAGICSHADOW (USA) (1) 58 J. ARAY 94,82 2 Colossus (8) 56 Y. González - 3 Tuco Salamanca (ARG) (4) 58 R. Capriles - 4 First Time (6) 53 J. Lugo - 5 Master Shot (7) 54 F. Quevedo -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 94,82 Place: 76,76 y 67,21 Exacta: 209,52 Trifecta: 218,42. Superfecta: 270,24.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 BENDITO (1) 55-4 O. Medina 75,78 2 My Robbing Mate (2) 53 L. Mejías - 3 El Trueno (4) 54,5 F: Velászquez - 4 My Five Mate (12) 55 J.E. Aranguren - 5 Suliman (6) 54,5-4 L. Funez Jr -

Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 75,78 Place: 55,00 y 284,03 Exacta: 840,73 Trifecta: 3.310,29 Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 112,30. Pool de 4: 272,53. Ret. 11.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 REINA DE VELA (2) 54-3 A. Ybarra 545,22 2 Salomé (3) 58-4 L. Sangronis - 3 Mostaza (10) 53-3 O. Medina - 4 Boiled Milk (8) 53 J. Lugo Jr. - 5 Fantastic Shot (12) 55-2 J. Moncada -

Entrenador: Jesús Romero. Ganador: 545,22 Place: 78,39 y 80,57. Exacta: 1.688,12. Trifecta: 5.303,50. Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos. Ret. 05.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 ESPELENDOR 53, J.G. HERNÁNDEZ 57,83 2 Huracán Luis (8) 53,5 M. Ibarra - 3 Isocorico (2) 54 H. Medina - 4 Gran Romano (6) 53 J. Aray - 5 Rey Saturno (4) 53 Y. Díaz -

Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 57,83 Place: 55,00 y 210,34 Exacta: 2.232,54 Trifecta: 8.400,81 Superfecta: Sin aciertos. Ret. 11.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 ESSENCIAL WHITE (12) 56,5 R. Capriles 64,05 2 Victoria de Oro (2) 57,5-4 L. Funez Jr. - 3 Inspiración (11) 53 J. Lugo - 4 Cheetah (6) 55,5-3 W. Véliz - 5 Spring Training (1) 53-3 D. Acosta -

Entrenador: Henrry Trujillo. Ganador: 64,05 Place: 60,34 y 106,34 Exacta: 173,29 Trifecta: 230,21 Superfecta: 1.157,97.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 CHEECA BLUE (USA) (3) 56 J.G. Hernández 117,27 2 Mon Diplome (4) 55,5-3 W. Véliz - 3 Acanelada (6) 56,5-4 L. Sangronis - 4 Yariel (11) 54,5 F. Velásquez - 5 Reina del Caribe (10) 53,5 Y. Díaz -

Entrenador: José Aquino. Ganador: 117,27 Place: 101,81 y 63,84 Exacta: 310,48 Trifecta: 361,26 Superfecta: 5.865,24.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 ENCANTADORA (12) 56,5-4 O. RIVAS 129,17 2 Bellezze (14) 53 J. Aray - 3 Miss Blaugrana (8) 53 Y. González - 4 Orolinda (7) 54 J.A. Rivero - 5 Victory Rose (6) 54 F. Quevedo -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 129,17 Place: 106,00 y 76,76 Exacta: 421,52 Trifecta: 9.671,78. Superfecta: 26.957,61. Triple Apuesta:317,44 Súper Pool de 4: 2.107,15 Doble Perfecta. 930,56. 5y6 nacional *5* (27.039) Bs. 939,67. 5y6 nacional *6* (3.885) Bs. 25.226,92. Loto Hípico. 894.71