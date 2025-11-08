Solo ocho yeguas participarán en la segunda válida de la R43 por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromo (INH) continúa con la publicación de ejemplares que no estarán en acción este domingo 09 de noviembre en la cuadragésima tercera reunión correspondiente al tercer meeting del año.

En esta ocasión la mañana de este sábado 08 de noviembre el INH informó por sus plataformas digitales, el retiro de otra yegua que se encontraba inscrita para participar en la novena competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, reservada para el lote de yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadora de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

En un principio la nomina era de 10 corredoras, pero este viernes 07 de noviembre se conoció la noticia del retiro de My Unflagging Mate por lo que nomina quedó en nueve inscritas.

Yegua: Retiro 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Precisamente, para esta prueba válida participaba la castaña seisañera Sacarosa (número 5), con la monta del jinete aprendiz Samuel Yánez y entrenaba por el destacado trainer y un fiel colaborador para este medio digital, Luis Francisco Martín para los colores del Stud Marina Alejandra.

Esta yegua madura contaba con una campaña de un triunfo para 27 actuaciones y para la mencionada carrera válida utilizaría el implemento Gríngola (+Gr).

Su última actuación en la arena de Coche fue precisamente en la segunda válida para el juego de las mayorías de la reunión 42 del pasado domingo 02 de noviembre, la cual había llegado octava a 13 cuerpos de la ganadora Reina de Vela.

Motivo del Retiro: Sacarosa La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el ente público hípico, la razón por la que retiraron a la pupila del entrenador Martín es por Traumatismo craneoencefálico.

A este retiro se le suma también al retiro de los ejemplares: Aptitud (caballo), Ardentia (yegua), Melanía (yegua), My Unflagging Mate (yegua), Papá Estefano (caballo), Kate and Me (yegua) y Tiashan (yegua).