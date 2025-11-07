Alerta: Entrenador Manuel Vielma sufre una baja por el retiro de su única yegua para el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 43, se disputará este domingo 09 de noviembre en el hipódromo La Rinconada, con la programación de 13 competencias, que no incluye selectiva de grado.

El Instituto Nacional de Hipódromos publicó este viernes 07 de noviembre la información sobre el retiro de otra yegua, pero esta vez no participará en la segunda válida para el juego de 5y6 Nacional del evento dominical.

La Rinconada: Yegua Retiro 5y6

My Unflagging Mate (número 8) era una de las competidoras para esta prueba válida reservada para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo de Venezuela).

Contaba con la conducción de Johan Aranguren y la preparación de Manuel Vielma que defendía con los colores del Stud Azatlan, además de reaparecer a la pista caraqueña luego de un corto paro de 35 días sin correr.

Su última actuación pública fue el pasado 05 de octubre, llegó séptima a 23 cuerpos de la ganadora Natalia Princess. Culminada la competencia, el jinete Julio Moncada informó ante la junta de comisario del INH que la My Unflagging Mate corrió negada.

Motivo del retiro: My Unflagging Mate La Rinconada

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la sieteañera My Unflagging Mate es por la Presencia de moco en la traquea. Con este retiro se suma también al retiro de Aptitud, Ardentia, Melania, Papá Estefano, Kate and Me y Tiashan.