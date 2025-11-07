Una de las yeguas de Carlos Radelli quedó retirada del 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El día domingo 09 de noviembre, a partir de las 12:35 de la tarde en el hipódromo La Rinconada se realiza la reunión número 43, con la programación de 13 competencias sin la inclusión de clásicos e grado.

Este viernes 07 de noviembre en horas de la mañana, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), informó en sus redes sociales, el retiro de una yegua que no estará en acción en la octava carrera, primera válida para el juego del 5y6 Nacional de la jornada dominical.

Yegua: Favorita 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Se trata de la tresañera Melania (número 8) pues participaría en esta válida para reservada para yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, debutantes o no ganadoras, para el recorrido de 1.300 metros.

Asimismo, contaba con la monta del “General” Jaime Lugo y el entrenamiento de Carlos Radelli. También reaparecería al óvalo de Coche luego de un corto descanso de 35 días sin correr, además se perfilaba como la segunda favorita para la revista con la mayor trayectoria del hipismo venezolano: Gaceta Hípica.

En su última actuación pública del día 05 de octubre, la pupila de Radelli llegó tercera a 7 cuerpos de la ganadora Mitología para el tiro de 1.400 metros.

Motivo del retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, la razón del retiro de Melania fue que se escapó en los traqueos. Con este retiro se le suma también al retiro de Aptitud, Ardentia, Papá Estefano y Kate and Me.