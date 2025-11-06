Conoce la razón por la que el jinete Jhonathan Aray se queda sin una de sus montas para la R43

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 43 se disputa este domingo 09 de noviembre, a partir de la 12:35 de la tarde con la programación de 13 competencias sin selectivas de grado.

En horas de la mañana de este jueves 06 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), a través de sus redes sociales informó acerca de una yegua que estaba inscrita para la duodécima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

Yegua: 5y6 Jhonathan Aray La Rinconada Datos Hípicos

Se trata de la potra tresañera Kate and Me (número 6) pues iba a participar en esta válida para el lote de yeguas nacionales e importadas de tres y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros.

La yegua iba a reaparecer a la arena caraqueña tras un corto paro de 35 días sin correr, por lo que repetía en la monta del jinete profesional Jhonathan Aray y contaba con el entrenamiento de Gabriel Márquez para el Stud Don Rafael V.

Su última actuación fue el día 05 de octubre, la cual llegó quinta a 19 cuerpos de la victoriosa Majestuosa. Culminada la carrera, el propio jockey Aray informó ante la junta de comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) que la alazana Kate and Me corrió negada.

Motivo del retiro: Kate and Me La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, la razón del retiro de la pupila de Márquez es por Claudicación miembro posterior derecho. Con este retiro se suma también al retiro de Aptitud.