Constancia élite: conoce los jugadores con más partidos en MLB (2021-2025)

En el béisbol moderno, donde la gestión de la carga de trabajo y las rotaciones son la norma, la capacidad de un jugador para presentarse en el lineup día tras día es una prueba de compromiso, resistencia física y durabilidad élite.

Presentamos la lista de los verdaderos hombres de hierro de la MLB, aquellos jugadores que, a lo largo de las últimas cinco temporadas (2021-2025), han demostrado ser prácticamente inmunes a las lesiones y al descanso, liderando la liga en partidos disputados y estableciendo un estándar de constancia dentro del diamante.

Matt Olson

El título de jugador más duradero de la MLB en este periodo le pertenece a Matt Olson. El inicialista se ha convertido en sinónimo de confiabilidad, encabezando la lista tras haber disputado la impresionante cifra de 804 partidos de 810 posibles entre 2021 y 2025. Este registro otorga a Olson un asombroso 99.3 % de participación, convirtiéndolo no solo en un cañonero de élite, sino en la presencia más constante y estable de la liga durante el último lustro.

El top 5 de la constancia

La lista de los cinco jugadores con más partidos disputados está dominada por sluggers y estrellas que combinan poder ofensivo con una resiliencia inquebrantable: