Constancia élite: conoce los jugadores con más partidos en MLB (2021-2025)

En el béisbol moderno, donde la gestión de la carga de trabajo y las rotaciones son la norma, la capacidad de un jugador para presentarse en el lineup día tras día es una prueba de compromiso, resistencia física y durabilidad élite.
Presentamos la lista de los verdaderos hombres de hierro de la MLB, aquellos jugadores que, a lo largo de las últimas cinco temporadas (2021-2025), han demostrado ser prácticamente inmunes a las lesiones y al descanso, liderando la liga en partidos disputados y estableciendo un estándar de constancia dentro del diamante.
Matt Olson
El título de jugador más duradero de la MLB en este periodo le pertenece a Matt Olson. El inicialista se ha convertido en sinónimo de confiabilidad, encabezando la lista tras haber disputado la impresionante cifra de 804 partidos de 810 posibles entre 2021 y 2025. Este registro otorga a Olson un asombroso 99.3 % de participación, convirtiéndolo no solo en un cañonero de élite, sino en la presencia más constante y estable de la liga durante el último lustro.
El top 5 de la constancia
La lista de los cinco jugadores con más partidos disputados está dominada por sluggers y estrellas que combinan poder ofensivo con una resiliencia inquebrantable:
-
2. Vladimir Guerrero Jr. (97.8 %): El inicialista ha cimentado su estatus como una presencia diaria. Su impresionante porcentaje de participación subraya su compromiso total, siendo una pieza fundamental en la lucha por el título.
-
3. Pete Alonso (97.5 %): Conocido como el "Oso Polar", Alonso no solo destroza récords de jonrones, sino también los límites de la fatiga. Su durabilidad es clave para los Mets, demostrando ser un ancla de poder que nunca sale del lineup.
-
4. Juan Soto (96.7 %): A pesar de su juventud y los cambios de equipo, Soto ha mantenido una tasa de participación casi perfecta. Es una muestra de que su enfoque y disciplina van más allá de su impecable swing.
-
5. José Ramírez (96.4 %): La estrella de los Guardianes, J-Ram, redondea el Top 5. Su versatilidad y capacidad para jugar todos los días, sin ceder un ápice de producción, lo consolidan como uno de los peloteros más valiosos y constantes de la liga.