MLB: Figura de Toronto Blue Jays recibe amenazas de muerte tras perder Serie Mundial

Después de que Miguel Rojas se robara el protagonismo con jonrón para igualar las acciones en el Juego 7 de la Serie Mundial, Toronto Blue Jays tuvo la carreras para sentenciar las acciones y coronarse por tercera vez en su historia en MLB.

Isiah Kiner-Falefa estuvo a centímetros de sentenciar las acciones en el Rogers Centre, pero fue puesto out gracias a un disparo perfecto del propio Rojas, quien capturó de gran forma un rodado de Daulton Varsho, en la parte baja de la novena entrada. Esa acción le dio vida a Los Angeles Dodgers, que par de innings más tarde abrocharon la victoria con cuadrangular solitario de Will Smith.

No fanáticos canadienses no tardaron mucho en busca responsables sobre la caída de su equipo en el Serie Mundial, que solo debían ganar uno de dos partidos para coronarse como nuevos campeones de las Grandes Ligas. Algunos fans indican que el infielder de los Azulejos no estará tan separado de la tercera almohadilla y esto provocó que fuera atrapado en el plato.

Isiah Kiner-Falefa recibe amenazas de muerte

El utility estaría siendo víctima de una oleada de amenazas de muerte tras la derrota de los Toronto Blue Jays en la Serie Mundial. A pesar de ser solo uno de los jugadores involucrados en el enfrentamiento, una gran parte de la fanática parece haberlo señalado injustamente como el principal culpable de la caída de su equipo frente a los angelinos, de acuerdo con la información del ex pelotero Carlos Baerga en la UCA Deportes.

Este tipo de comportamiento extremo ha generado una fuerte reacción dentro de la comunidad deportiva y fuera de ella, destacando lo tóxico que puede volverse la cultura de la violencia en línea. Por otro lado, la jugada fue un ejemplo clásico de fundamentos de béisbol que se enseñan desde las ligas menores, según el ex MLB Whit Merrifield, restándole responsabilidad al jugador de los Blue Jays en su análisis.