MLB: William Contreras rechaza la opción de Milwaukee ¿Cambiará de equipo?

Comenzó la temporada baja en las Grandes Ligas y los 30 equipos afrontan unos meses llenos de difíciles decisiones y agotadoras negociaciones. Uno de los que no quiere perder a figuras importantes son los Cerveceros de Milwaukee, quienes al parecer están en un punto muerto con William Contreras.

Como muchos saben, el receptor venezolano viene de protagonizar su tercera campaña con el elenco de Milwaukee, y si bien sus números de este 2025 no fueron mejores que los del año anterior, sin duda se trató de un pelotero que siempre cumplió tanto con el bate como detrás del plato.

Incertidumbre con William Contreras en Milwaukee

Tras la culminación de la Serie Mundial 2025, varios peloteros venezolanos se han declarado agentes libres de cara a la zafra 2026. Aunque William Contreras no lo ha hecho, su relación con los Cerveceros no se encuentra en buen puerto. Al menos todavía no.

Y es que según el reportero Jeff Passan, el carabobeño también rechazó la opción del club, tal como hicieron Rhys Hoskins y José Quintana. No obstante, a diferencia de sus compañeros, él permanecerá con la organización y entrará en su segundo año de arbitraje.

Por lo pronto, vale agregar que William Contreras siempre se mantuvo en el top-5 en los apartados ofensivos de los Cerveceros de Milwaukee en la ronda regular. Respecto a la postemporada, fue colíder en jonrones (2) con Jackson Chourio y segundo en hits (8).

Números de William Contreras en la temporada 2025

150 juegos

147 hits

28 dobles

17 jonrones

76 carreras impulsadas

89 carreras anotadas

.260 AVG

.355 OBP

.399 SLG

.754 OPS

¿Qué es el arbitraje en la MLB?

Para quienes no estén familiarizados con el término, el arbitraje salarial en la Major League Baseball (MLB) es un proceso mediante el cual un jugador y su equipo intentan llegar a un acuerdo sobre el salario para la próxima temporada cuando no logran un entendimiento mutuo.

Si ambas partes no acuerdan un salario antes de mediados de enero, el caso se somete a un arbitraje. En este proceso, tanto el pelotero como la organización presentan una propuesta salarial que consideran justa, basándose principalmente en el rendimiento del jugador y los salarios de jugadores con perfiles similares en años anteriores