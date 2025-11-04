MLB: Pablo López llegará sano al Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Pablo López está listo para iniciar la pretemporada 2026 sin restricciones físicas, según confirmó Derek Falvey, presidente de operaciones de beisbol de los Mellizos de Minnesota.

El brazo derecho de López vuelve a estar en condiciones óptimas tras una temporada 2025 marcada por lesiones en el antebrazo, el hombro y el tendón de la corva. Aunque solo pudo realizar 14 aperturas, sus números fueron sobresalientes: efectividad de 2.74, WHIP de 1.11 y una relación ponches/boletos de 73/20 en 75.2 innings. Estos datos lo posicionan como uno de los abridores más eficientes por entrada lanzada en toda la MLB.

Derek Falvey aseguró que López tendrá una pretemporada normal, sin limitaciones médicas, lo que despeja las dudas sobre su disponibilidad para el Opening Day. De hecho, el cuerpo técnico ya lo ha confirmado como el abridor del primer juego de la campaña.

El valor oculto de López

A pesar de las lesiones, López mantuvo un nivel de élite en cada salida. Aunque las preocupaciones sobre su durabilidad persisten al entrar en la treintena, su rendimiento por entrada lo mantiene dentro del top 40 de abridores proyectados para 2026.

¿Puede liderar la rotación de Minnesota?

Con Sonny Gray fuera del equipo y Joe Ryan aún en desarrollo, López se perfila como el as de la rotación de los Mellizos. Su experiencia, liderazgo y capacidad de adaptación lo convierten en el candidato natural para encabezar el cuerpo de lanzadores. Además, su presencia en el clubhouse y su ética de trabajo han sido destacadas por el cuerpo técnico.