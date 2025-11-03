MLB: Miguel Rojas y el jonrón más improbable de la Serie Mundial 2025

Suscríbete a nuestros canales

Miguel Rojas enfrentó 166 sliders en la temporada regular de Grandes Ligas, dominándolos con autoridad y promedio de .300. Fue su tipo de pitcheo más productivo en 202; sin embargo, lo que logró en la Serie Mundial lo convirtió en el héroe que Dodgers de Los Ángeles necesitaban.

Rojas conectó su primer cuadrangular del año ante un pitcher derecho, y lo hizo frente a Jeff Hoffman, especialista en sliders. El impacto fue inmediato, no solo en el marcador, sino en la narrativa emocional del juego; ayudando a ganar la segunda Serie Mundial en años consecutivos.

Más allá del dato, el jonrón del venezolano condensó una temporada de resistencia y precisión. Supo esperar su pitcheo, leyó el momento y ejecutó con maestría. En un escenario donde cada swing pesa, Miguel eligió el instante perfecto para romper su propia estadística con Dodgers.

Miguel Rojas con el batazo que impulsó y destruyó sueños en la Serie Mundial 2025

El cuadrangular de Miguel Rojas en la novena entrada empató el juego 4-4 y devolvió la vida a los Dodgers de Los Ángeles. Ese batazo fue el punto de inflexión que los llevó a ganar el Juego 7. En un equipo plagado de estrellas, fue el veterano quien encendió el sueño del doblete.

Por otra parte, para Azulejos de Toronto el batazo fue devastador. Estaban a dos outs de coronarse campeones y vieron como ese swing les arrebató la gloria. Fanáticos y jugadores quedaron congelados y con el corazón totalmente roto, mientras Rojas recorría las bases.

La fuerza del cuadrangular para cambiar narrativas en Grandes Ligas

En Grandes Ligas, un cuadrangular puede redefinir la narrativa de un juego, alterar el pulso emocional de un equipo y silenciar estadios enteros. El jonrón de Miguel Rojas lo demostró: pasó del estruendo al vacío en segundos, como tantos batazos que terminan marcando temporadas completas