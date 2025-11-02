MLB: Miguel Rojas, el héroe del Juego 7 en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Dodgers de Los Ángeles vuelve a tocar la gloria en la Major League Baseball. Parece un déjà vu y todo gracias a su victoria en el Juego 7 de la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto en el Roger Centre. Durante los 11 innings que se jugaron, existieron varios protagonistas, pero uno de los más determinantes desde la caja de bateo, sin dudas, fue el venezolano Miguel Rojas.

El pelotero de 36 años se convirtió en el verdadero héroe del conjunto californiano cuando estaban contra las cuerdas. “Miggy Ro” conectó un cuadrangular solitario en la novena entrada con un out para igualar las acciones a cuatro carreras y frenar así las posibilidades de conseguir el trofeo por parte de sus rivales.

Este no solo fue el batazo que le devolvió la vida a los dirigidos por Dave Roberts, sino que fue un golpe mental para el conjunto de Toronto, que luego no pudo responder de la misma forma y se quedaron cortos en una serie en la que dieron el máximo de sus condiciones para alcanzar su gran objetivo.

Miguel Rojas, héroe en la conquista de la Serie Mundial

Al conseguir el out 27 y consagrarse campeón en las Grandes Ligas por segundo año consecutivo, el criollo fue uno de los más buscados por la prensa y una de sus primeras impresiones las dio a conocer al periodista de ESPN, Guillermo Celis.

“Esto es una emoción bastante grande; hasta los momentos no se cree, no se siente real, porque estamos disfrutando con los compañeros y tratando de poner en palabras un poco lo que sucedió el día de hoy. Me siento súper agradecido y emocionado por la oportunidad que me ha dado esta organización en los últimos dos años y ser parte de esto. No importa cuántos días dure sin jugar; creo que cuando te toca tu oportunidad, tienes que estar preparado y lo estuve todo el tiempo y estoy muy orgulloso de mí, porque cuando me dieron mi chance, tuve el privilegio de ayudar al equipo”, afirmó.

Asimismo, dio a conocer lo que significó ese cuadrangular en un momento de alta tensión en el que sabía que solo estaban a dos outs de perder el Clásico de Otoño. “Definitivamente, el turno no parecía como para hacer algo como eso. Yo no soy un bateador de jonrones y mucho menos contra lanzadores derechos; yo sé cuál es mi juego. Yo estaba tratando simplemente de llegar a base para darle el turno a Shohei Ohtani, que es el bateador de nosotros, y gracias a Dios pude conectar la bola de esa manera y pude dar el jonrón y creo que será el hit más grande que voy a conectar en mi vida”, sentenció.

Sin duda alguna, Miguel Rojas se ganó todo tipo de reconocimiento por sus destacadas y decisivas actuaciones en los juegos 6 y 7 de una Serie Mundial que se quedará nuevamente con los Dodgers de Los Ángeles, reafirmando que son una de las mejores organizaciones de la última década.