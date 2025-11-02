MLB: Andrés Giménez habló sobre la derrota de Toronto Blue Jays en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto no lograron el objetivo final de quedarse con el título de la Serie Mundial. A pesar de tener la ventaja de estar como locales en los últimos dos juegos de la serie, Los Ángeles ganaron los dos compromisos para quedarse con su segundo campeonato de manera consecutiva en las Grandes Ligas.

En base a esto, uno de los protagonistas del conjunto canadiense que habló con los medios de comunicación luego de la derrota en el juego 7 fue el venezolano Andrés Giménez, con la finalidad de dar a conocer sus primeras impresiones sobre lo que dejó esta dolorosa derrota para su franquicia.

Durante toda la postemporada, el venezolano anotó 10 carreras, con 14 hits conectados, dos cuadrangulares, 12 remolcadas, una base robada y un promedio ofensivo de .215.

Andrés Giménez y su postura sobre la Serie Mundial 2025

“Fue un juego emocionante, desde el principio hasta el final. La verdad que fue una excelente serie y bueno, super orgulloso y contento por todo este grupo porque nos fajamos y competimos hasta el último out. Así que estoy muy contento de pertenecer a este equipo”, afirmó.

Estas palabras son un sentimiento colectivo de todo un equipo que dio el máximo para ganar un campeonato y que se quedaron en el camino. Sin embargo, tienen un núcleo importante de peloteros que los puede posicionar como uno de los favoritos a volver a pelear por el trofeo.

Finalmente, este será un año en que los Toronto Blue Jays deben asumir con mucha positividad, como lo transmite Andrés Giménez, y de esta forma, demostrar que son de las mejores organizaciones en la actualidad de la Major League Baseball.