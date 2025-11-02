Miguel Rojas se une a esta lista de venezolanos con dos anillos de Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Angeles se coronaron monarcas por segunda campaña consecutivas en las Grandes Ligas y una pieza fundamental en el título, fue el venezolano Miguel Rojas, quien acaba de unirse a varios compatriotas que cuentan con dos anillos de Serie Mundial.

Su defensa en el juego seis fue determinante, para que la organización forzará el séptimo y decisivo. Mientras que cuando las esperanzas eran mínimas, con su equipo abajo 3-4 en el último capítulo, con un out, "Miggy-Ro" sacó a relucir todo su poder e igualó de forma espectacular la pizarra (4-4), lo que posteriormente provocó las entradas extras.

La parte final en la carrera de Rojas está siendo maravillosa, tras celebrar títulos en el 2025 y ahora en el 2026, como protagonista. Por lo tanto, eso le sirvió para unirse a seis compatriotas que también conquistaron el trofeo de la MLB en dos ocasiones.

Estos son los venezolanos con dos anillos de Serie Mundial: