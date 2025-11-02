MLB

¡De Venezuela! Miguel Rojas empató el séptimo juego de la Serie Mundial en el noveno episodio con su poder

El venezolano está siendo clave nuevamente para los Dodgers 

Neyken Vegas
Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 11:23 pm
¡De Venezuela! Miguel Rojas empató el séptimo juego de la Serie Mundial en el noveno episodio con su poder
El Poder de Miguel Rojas igualó de manera increíble el séptimo encuentro de la Serie Mundial en el noveno episodio, tras castigar al cerrador de los locales y mantener a su equipo con vida de forma impresionante.

Aunque muchos no confiaban en experimentado criollo, el manager Dave Roberts sí lo hizo y Rojas le respondió con creces.

Así fue el jonrón para empatar de Miguel Rojas:

El estratega dejo al derecho batear con un out ante el derecho Jeff Hoffman en el último capítulo, con el encuentro 3-4 favorable a Toronto y luego de llevar el conteo a 3-2, Rojas fue a buscar un lanzamiento quebrado, para volarse la barda por todo el jardín izquierdo, dejando a todos los presentes boquiabiertos y convirtiéndose nuevamente en protagonista por los Dodgers.

Luego de esa conexión de locura, para Miguel Rojas, los californianos no pudieron pisar más el plato y se fueron al cierre de la novena con la igualdad parcial (4-4).

Juego en desarrollo...

 

 

Sabado 01 de Noviembre de 2025
