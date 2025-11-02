¡De Venezuela! Miguel Rojas empató el séptimo juego de la Serie Mundial en el noveno episodio con su poder

Suscríbete a nuestros canales

El Poder de Miguel Rojas igualó de manera increíble el séptimo encuentro de la Serie Mundial en el noveno episodio, tras castigar al cerrador de los locales y mantener a su equipo con vida de forma impresionante.

Aunque muchos no confiaban en experimentado criollo, el manager Dave Roberts sí lo hizo y Rojas le respondió con creces.

Así fue el jonrón para empatar de Miguel Rojas:

El estratega dejo al derecho batear con un out ante el derecho Jeff Hoffman en el último capítulo, con el encuentro 3-4 favorable a Toronto y luego de llevar el conteo a 3-2, Rojas fue a buscar un lanzamiento quebrado, para volarse la barda por todo el jardín izquierdo, dejando a todos los presentes boquiabiertos y convirtiéndose nuevamente en protagonista por los Dodgers.

Luego de esa conexión de locura, para Miguel Rojas, los californianos no pudieron pisar más el plato y se fueron al cierre de la novena con la igualdad parcial (4-4).

Juego en desarrollo...