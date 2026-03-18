Clásico Mundial: Salvador Pérez bautizado tras el campeonato de Venezuela

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Salvador Pérez es uno de los grandes baluartes del triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Un capitán, un líder y la voz de mando de un equipo joven. Tras coronarse campeón, recibió un homenaje de parte de una de las leyendas reciente del beisbol mundial.

David Ortiz bautizó oficialmente a Pérez con su franela 'My Dawg' en medio de las celebraciones por el título. Este término, fundamental en el argot de Grandes Ligas, define al receptor de Venezuela como un guerrero moderno que se ganó el respeto absoluto en el Clásico Mundial.

'Big Papi' no da su franela a cualquier pelotero, solo a aquellos que despiertan una gran admiración en él. Los marca como uno de sus compañeros de guerra en el juego. Para el venezolano, ser 'homenajeado' de esta manera es otro logro importante en su sólida carrera.

Salvador Pérez: La leyenda venezolana que lo ganó todo

Salvador Pérez consolidó una trayectoria inigualable tras alcanzar la gloria en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. A sus 35 años, el receptor y capitán de Reales de Kansas City sumó un título internacional a un palmarés que ya presumía de logros importantes a su carrera.

En la vitrina de Pérez exhibe: múltiples Guantes de Oro, Bates de Plata y el prestigioso Premio Roberto Clemente, reflejando una excelencia integral. Su figura trasciende las estadísticas para convertirse en una institución respetada en todo el Beisbol de las Grandes Ligas.

La conquista con Venezuela representa el broche de oro para una carrera que estará vigente durante 2026. Al proclamarse campeón del mundo, Salvador reafirma su legado como uno de los deportistas más influyentes y determinantes en la historia del país.

Salvador Pérez un inmortal más para el Salón de la Fama

Salvy solo necesita terminar su carrera y esperar para ser seleccionado al Salón de la Fama. No hay duda que pertenece ahí, tiene logros, títulos, marcas y una carrera respetada dentro y fuera del terreno de juego. Salvador Pérez será uno de los próximos venezolanos inmortalizados.

Logros de Pérez en su carrera: