MLB: Así van los venezolanos en las votaciones para el Salón de la Fama 2026

Las votaciones rumbo al Salón de la Fama de Cooperstown 2026 siguen entre los temas más importantes en el mundo de las Grandes Ligas. En este sentido, los peloteros venezolanos continúan siendo protagonistas del proceso como ha sido costumbre en los últimos años.

Con el avance de los días y de algunos periodistas que dan a conocer sus votos, comienzan a tomar más relevancia y a marcarse tendencias claras que permiten proyectar el panorama de cara a cuando se den a conocer los resultados oficiales.

Hasta el momento se han contabilizado 178 papeletas aproximadamente, lo que representa aproximadamente el 42 % del total estimado. De esos votos, 171 han sido revelados de manera pública, mientras que siete permanecen anónimos, como también es tendencia en un grupo grande de votantes.

Salón de la Fama 2026 - MLB

El que lidera la lista para los criollos no es otro que Félix Hernández. Con un 59 % de respaldo, sigue consolidándose como el candidato que puede dar la sorpresa o, en el peor de los casos, quedar con el porcentaje más alto.

El histórico serpentinero de los Marineros de Seattle ha sumado 38 votos en comparación con el año anterior, siendo un claro reflejo de lo positivo que ha sido este nuevo proceso. Su avance, que ha sorprendido a muchos expertos, confirma su legado como uno de los lanzadores más dominantes de su generación desde la lomita.

El siguiente al bate tiene que ver con Bob Abreu, que ocupa el segundo lugar entre los criollos con un 40.4 % de apoyo. El estelar jardinero ha sido uno de los nombres que más terreno ha ganado en esta actualización y es de los casos que más ha generado debate entre los fanáticos. Su consistencia ofensiva y aporte integral en varias facetas del juego continúan fortaleciendo su candidatura a Cooperstown.

Más atrás aparece Francisco “Kid” Rodríguez, quien registra un 11.8 % de los votos en la actualidad. El histórico cerrador venezolano ha sumado seis nuevos votos a su favor en comparación con el proceso anterior, lo que debería generar gran ilusión entre todos sus miles de fanáticos que lo vieron brillar y dominar en la Gran Carpa.

Por su parte, Omar Vizquel alcanza el 11.2 % del respaldo, con apenas un voto adicional respecto al año pasado. El mítico campocorto sigue en medio de un proceso lento; puede terminar con mejores resultados y así seguir en la boleta para los próximos años.

Finalmente, no cabe duda de que cada una de estas leyendas venezolanas tiene una gran oportunidad de hacer historia y, por ello, se mantendrán como uno de los temas más importantes para sus fanáticos durante las próximas semanas por lo que puede ser su entrada al Salón de la Fama.