MLB: Mets de Nueva York presenta millonaria oferta a esta estrella

Los Mets de Nueva York retoman cierto protagonismo en el mercado de agentes libres en la Major League Baseball de cara a la temporada 2026. Según el periodista de The Athletic, Will Sammon, la organización ha presentado una oferta millonaria al jardinero estadounidense, Kyle Tucker.

De acuerdo con esta información, el combinado metropolitano quiere reforzar una de las posiciones en los jardines y estarían más que complacidos si pueden adquirir los servicios del toletero de 28 años y principal agente libre en la actualidad.

El equipo dirigido por el venezolano Carlos Mendoza estaría ofreciendo alrededor de 120 y 140 millones de dólares por más de tres años aproximadamente. Esto les permitiría tener a Francisco Lindor, Juan Soto y a Tucker en un mismo lineup.

¿Kyle Tucker rumbo a los Mets?

Cada una de las cualidades de Tucker sería de mucha ayuda para los Mets, ya que tendrían más producción ofensiva, liderazgo y jerarquía sobre el terreno de juego. Además, podría ser una pieza fundamental para pelear el título divisional en el Este de la Liga Nacional.

Sin embargo, los metropolitanos no son los únicos que están interesados en adquirir sus servicios, todo lo contrario. Según fuentes especializadas, las otras dos franquicias que tienen una oportunidad real para firmarlo son los Dodgers de Los Ángeles y los Toronto Blue Jays.

Finalmente, todo parece indicar que por fin el mercado de Kyle Tucker está avanzando y muy probablemente esté tomando una decisión en los próximos días para ver en qué organización va a jugar la próxima temporada del mejor béisbol del mundo.