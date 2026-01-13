MLB: Boston tiene altas expectativas con la ofensiva de Wilyer Abreu para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston tienen altas expectativas que cumplir de cara a la próxima temporada de las Grandes Ligas 2026. En este contexto, una de las figuras de este roster que asumirá un rol protagónico a nivel ofensivo es el jardinero venezolano, Wilyer Abreu.

El conjunto dirigido por Alex Cora considera que el criollo venezolano está listo para tomar más responsabilidad y liderazgo en la alineación, tomando en consideración lo que ha realizado en las últimas dos campañas con este uniforme.

En lo que fue la zafra 2025, terminó con 115 compromisos disputados, anotó 53 carreras, 92 imparables, 17 dobles, 22 cuadrangulares, 69 remolcadas, seis bases robadas, 40 boletos, OPS de .786 y promedio ofensivo de .247.

Wilyer Abreu – Medias Rojas de Boston

Lo que ha mostrado el zuliano con el madero ha alimentado la expectativa de que Abreu pueda dar un salto significativo en 2026 y convertirse en un bate de referencia para los Red Sox, especialmente en situaciones de poder con corredores en base.

Uno de los aspectos en los que más esperan ver mejoría tiene que ver con sus números a la hora de enfrentar a lanzadores zurdos. Por lo tanto, estas informaciones indican que tendrá turnos y juegos de alta relevancia sin importar el lanzador que esté en la lomita.

Finalmente, Wilyer Abreu será una de las razones principales para que los Medias Rojas de Boston logren pelear en la División Este de la Liga Americana y, al mismo tiempo, sean uno de los referentes de una posible clasificación a postemporada.