MLB: San Luis envía a Nolan Arenado a este equipo de la Liga Nacional

El tercera base Nolan Arenado, ocho veces seleccionado al Juego de Estrellas y diez veces ganador del Guante de Oro, fue traspasado por los Cardenales de San Luis a los Cascabeles de Arizona en una transacción oficializada este martes, marcando uno de los movimientos más resonantes del receso invernal de Grandes Ligas (MLB).

El acuerdo, que representa un ajuste estratégico para ambas franquicias, incluye al lanzador derecho de ligas menores Jack Martínez como pieza enviada a San Luis, junto con consideraciones económicas que alivian parte del contrato restante de Arenado.

Nolan Arenado, experiencia para Arizona

Nolan Arenado, de 34 años, decidió renunciar a su cláusula de no transferencia para facilitar el cambio, permitiendo a los Cascabeles sumar experiencia y prestigio a su alineación invernal de cara a la temporada 2026. A pesar de haber sufrido una caída ofensiva en 2025, registrando promedios por debajo de su histórico rendimiento y limitado por lesiones, su reputación defensiva y presencia en el clubhouse continúan siendo valores atractivos para Arizona.

Por su parte, los Cardenales responden a una fase de reconstrucción con miras al futuro, apostando por el talento joven y descargando carga salarial, en línea con movimientos recientes de renovación de su roster. La llegada de Martínez, seleccionado en rondas recientes del draft, refleja esa filosofía de inversión en prospectos y desarrollo a mediano plazo.

Este traspaso no solo redefine la tercera base en Arizona, sino que también coloca a ambos clubes en rutas distintas hacia los objetivos de la próxima campaña, subrayando la naturaleza dinámica y estratégicamente compleja del béisbol profesional contemporáneo.