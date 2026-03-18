Crisis de inscripciones en Aqueduct: Solo siete carreras programadas para este jueves

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En su año de despedida, el hipódromo de Aqueduct transita por una temporada invernal que concluirá el próximo 29 de marzo. Sin embargo, dentro de su calendario habitual, la jornada de este jueves ha quedado establecida con una cantidad de competencias inusualmente baja.

Los esfuerzos para completar la cartelera fueron arduos. Al momento del llamado a inscripciones, no se contó con el número de purasangres suficientes para programar más de siete competencias. Esta situación ha generado preocupación en el gremio, debido a que la semana pasada existió un caso similar en hipódromos como Laurel Park y Penn National, los cuales se vieron obligados a cancelar jornadas por este mismo motivo.

¿Cuántas carreras se disputarán este jueves en Aqueduct?

De manera oficial, solo siete carreras lograron conformarse para este jueves 19 de marzo. La acción iniciará a la 1:10 p.m. (Hora del Este) y la séptima competencia está pautada para las 4:17 p.m. (ET).

La prueba con mayor participación será la última del programa, un Maiden Claiming de $20,000 que cuenta con ocho yeguas de tres años y más edad. El resto de la jornada presenta nóminas sumamente reducidas: a excepción de la cuarta carrera con siete ejemplares, las demás pruebas cuentan apenas con seis inscritos cada una.

A menos de tres meses del cierre definitivo de Aqueduct, la incertidumbre entre quienes hacen vida en el circuito es notable. El problema de la baja población equina no parece tener una solución inmediata, cosa que también afecta el resto de la semana: el viernes se disputarán ocho carreras y el sábado nueve, todas con nóminas limitadas. Pese a este panorama, el óvalo se prepara para recibir el próximo 4 de abril la última edición del Wood Memorial (G2), una de las últimas grandes citas en la ruta al Kentucky Derby.