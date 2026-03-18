Crisis total en Indiana: Los Pacers, únicos en la NBA sin conocer la victoria tras el All-Star

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Lo que comenzó como una temporada de promesas y juego vertiginoso para los Indiana Pacers se ha transformado en una pesadilla estadística en la era moderna de la franquicia. Tras el parón del Juego de Estrellas (All-Star Break), el equipo dirigido por Rick Carlisle ha entrado en una espiral negativa que los mantiene como el único equipo de toda la NBA que no ha sumado un solo triunfo.

Mientras el resto de los 29 equipos de la liga han logrado ajustar sus piezas para la recta final de la temporada, los Pacers parecen haber perdido la brújula. La marca de 0 victorias y 14 derrotas desde el reinicio de las actividades no solo los hunde en la clasificación de la Conferencia Este, sino que los coloca en una lista donde aparecen en solitario.

El colapso de un sistema

La estrepitosa caída de Indiana resulta desconcertante, considerando que antes del parón de febrero el equipo exhibía una de las ofensivas más dinámicas de la liga. Sin embargo, desde finales de febrero hasta la fecha, varios factores han confluido para este desastre:

Inconsistencia defensiva: La incapacidad de cerrar los partidos en el último cuarto ha sido la tónica dominante, permitiendo promedios de puntos en contra que superan los estándares permitidos para competir en la postemporada. Sequía ofensiva: Figuras clave que brillaron en la primera mitad del calendario han visto mermados sus porcentajes de tiro, dejando al equipo sin respuestas ante defensas ajustadas. Factor psicológico: Con cada derrota, la presión sobre el joven núcleo de los Pacers aumenta, generando una falta de confianza que se refleja en pérdidas de balón no forzadas y decisiones apresuradas en momentos de clutch.

¿Tanqueo o bloqueo?

A medida que el calendario avanza hacia abril, surge la interrogante: ¿Es este un bloqueo deportivo genuino o una estrategia deliberada para mejorar su posición en el próximo Draft? Sea cual sea la razón, la afición en el Gainbridge Fieldhouse comienza a impacientarse ante una racha que parece no tener fin.