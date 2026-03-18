El arsenal de Boston en el Clásico Mundial que hace soñar a Fenway Park

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Mientras las selecciones nacionales luchaban por la gloria en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, una organización de las Grandes Ligas observaba con una sonrisa inevitable: los Medias Rojas de Boston. El equipo dirigido por Alex Cora ha visto cómo sus piezas, tanto consagradas como emergentes, dominaron el departamento de cuadrangulares durante el torneo, enviando un mensaje contundente de cara a la temporada regular de la MLB.

Un festival de cuadrangulares con sello de Boston

La estadística es tan impresionante como inusual. Un total de cinco jugadores pertenecientes a la disciplina de los Red Sox lograron castigar a los lanzadores rivales con vuelacercas, acumulando un despliegue de poder que no tuvo comparación con ninguna otra franquicia de las Mayores en esta edición del WBC.

La lista de los artilleros de Fenway en el Clásico estuvo encabezada por:

Jarren Duran (3): El jardinero central fue una de las bujías más explosivas del torneo, demostrando que su evolución hacia un bateador de fuerza es una realidad tras conectar tres estacazos.

Willyer Abreu (2): El zuliano ratificó su estatus como pieza fundamental de la selección de Venezuela, aportando dos jonrones clave que fueron vitales para la gesta del campeonato.

Roman Anthony (2): El novato estrella de la organización, quien también fue incluido en el Equipo Ideal del WBC , confirmó que su ascenso en las Mayores es inminente con dos cuadrangulares de gran factura para Estados Unidos.

Masataka Yoshida (2): El "Macho Man" japonés volvió a ser el bateador oportuno que Boston conoce, produciendo dos vuelacercas en momentos de alta tensión para la escuadra nipona.

Nate Eaton (1): El utility también se sumó a la fiesta de poder, completando el quinteto de Medias Rojas que sacaron la bola del parque en el certamen.

Proyección 2026: ¿Un año de redención?

La combinación de la experiencia de Yoshida, la consolidación de Abreu y Duran, y la irrupción del joven Roman Anthony sugiere que la alineación de Boston para esta campaña será una de las más temidas de la División Este de la Liga Americana.

Con el Clásico Mundial en el espejo retrovisor, los fanáticos de los Medias Rojas esperan que este festival de cuadrangulares se traslade directamente al Monstruo Verde. Si el éxito del WBC es un indicador, Boston se prepara para un año de muchas celebraciones en el plato.