MLB: Marineros aseguran a Andrés Muñoz hasta 2026 con opciones de extensión hasta 2028

Los Marineros de Seattle dieron un paso contundente hacia la consolidación de su bullpen al ejercer la opción contractual sobre el cerrador mexicano Andrés Muñoz. El movimiento asegura la continuidad del talentoso relevista por una temporada más, lo que garantiza uno de los brazos más dominantes del béisbol en la organización del estado de Washington.

De acuerdo con medios locales, la opción ejercida por la franquicia para la temporada 2026 está valorada en siete millones de dólares.

Muñoz, de apenas 26 años y dos veces seleccionado al Juego de Estrellas (All-Star Game), ha pasado de ser una promesa a una pieza fundamental en el éxito reciente de los Mariners.

Dominio Absoluto desde el Montículo

Los números del lanzador sonorense lo posicionan de manera consistente entre los cerradores de élite de las Grandes Ligas (MLB).

En las últimas dos campañas, el lanzador sonorense acumuló 60 salvamentos, una efectividad de 1.92 y un promedio de bateo en contra de apenas .160, números que lo posicionan entre los mejores cerradores de las Grandes Ligas.

Durante la temporada pasada, Muñoz registró una marca de tres ganados y tres perdidos con 38 salvamentos, permitiendo solo dos jonrones en 62.1 entradas.

Además de sus estadísticas en temporada regular, el rendimiento de Muñoz fue decisivo en la postemporada, donde lanzó 8.1 entradas sin permitir carrera, ayudando a Seattle a llegar al Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Detalles Financieros y el Futuro

La decisión de ejercer la opción de $7 millones para 2026 es un testimonio de la confianza que tiene la gerencia de Seattle en el pitcher mexicano.

El contrato de Muñoz incluye un bono adicional de $1 millón de dólares dependiendo de la cantidad de juegos completados durante la temporada 2026. Más importante aún, el acuerdo le da a Seattle el control del cerrador a largo plazo, ya que mantiene opciones de extensión por $8 millones en 2027 y $10 millones en 2028.

De la Cirugía Tommy John a la Estrellato

La historia de Muñoz es notable, pues firmó su actual contrato multianual en 2021 poco después de regresar exitosamente de la cirugía Tommy John. Desde entonces, su evolución ha sido meteórica.

Su repertorio es temible: una velocidad promedio que ronda las 98 millas por hora y un slider devastador que lanza en más del 50% de sus pitcheos. Esta combinación lo convirtió en un dolor de cabeza para los bateadores, quienes apenas le conectaron para .109 en 2025.

Muñoz debutó con los San Diego Padres en 2019. Tras lesionarse en 2020, fue traspasado a los Mariners en el mismo acuerdo que incluyó a Ty France y Austin Nola. Hoy, con una consistencia, mentalidad y capacidad para lanzar bajo presión, el relevista mexicano es considerado un pilar del bullpen de Seattle y uno de los representantes más destacados del béisbol mexicano en la MLB.