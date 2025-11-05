MLB: Marlins ascienden a Gabe Kapler para impulsar su proyecto a largo plazo

Suscríbete a nuestros canales

Los Miami Marlins dieron un paso firme hacia la consolidación de su proyecto a largo plazo al anunciar este lunes una serie de promociones estratégicas en su liderazgo de operaciones de béisbol, entre las que destaca el nombramiento de Gabe Kapler como nuevo Gerente General (GM) del equipo.

La organización de Florida dio a conocer la noticia a través de un comunicado, marcando una nueva etapa en la construcción de un equipo competitivo y con visión de futuro, bajo la dirección del Presidente de Operaciones de Béisbol, Peter Bendix.

El Sexto GM en la Historia

Kapler, quien se desempeñó como Asistente del Gerente General de los Marlins desde su llegada en enero de 2024, se convierte en el sexto Gerente General en la historia del club.

Es crucial recordar que el conjunto de Miami no contaba con la figura de Gerente General desde el final de la temporada 2023, cuando Kimberly J. Ng dejó el cargo. Tras su salida, la estructura de la oficina principal cambió con la contratación de Peter Bendix como Presidente de Operaciones de Béisbol, la máxima autoridad en la toma de decisiones deportivas. Ahora, Kapler reportará directamente a Bendix.

Experiencia y Logros Recientes

La trayectoria de Kapler como ejecutivo y mánager es extensa. Anteriormente, pasó seis temporadas como mánager en las Grandes Ligas con los Philadelphia Phillies (2018-2019) y los San Francisco Giants (2020-2023).

Sin embargo, su huella más reciente e inmediata en los Marlins se sintió en la base de la organización:

En 2025 , bajo su gestión como asistente, el sistema de Ligas Menores de Miami hizo historia.

Cuatro afiliados del club alcanzaron la postemporada.

Jacksonville (Triple-A) se coronó Campeón del Triple-A National Championship.

Kapler también fue Director de Desarrollo de Jugadores de los Dodgers de Los Ángeles de 2015 a 2017, un período durante el cual trabajó con el actual mánager de los Marlins, Clayton McCullough, lo que sugiere una relación de trabajo bien establecida en la cúpula técnica.

La Visión de Kapler

El nuevo GM expresó su entusiasmo por el nombramiento en el comunicado oficial: