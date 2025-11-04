MLB: José Quintana se convierte en agente libre tras decisión de Milwaukee

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee han decidido no ejercer la opción mutua de $15 millones sobre el veterano lanzador zurdo José Quintana para la temporada 2026, abriendo la puerta a su ingreso al mercado de agentes libres este invierno. La noticia marca un punto de inflexión en la carrera del colombiano de 36 años, quien tuvo una campaña sólida en 2025 con el club lupuloso.

Quintana dejó números respetables en su paso por Milwaukee

Durante la temporada 2025, Quintana registró una efectividad de 3.96, un WHIP de 1.29 y una relación de ponches/boletos de 89/50 en 131.2 innings lanzados, repartidos en 24 aperturas. Aunque no fue una figura dominante, su consistencia y capacidad para estabilizar la parte baja de la rotación fueron valiosas para Milwaukee.

Un perfil veterano que aún aporta valor

A pesar de su edad, Quintana sigue siendo considerado un brazo confiable para equipos que buscan profundidad en su rotación. Su experiencia en Grandes Ligas, que incluye pasos por los Medias Blancas, Cachorros, Angelinos, Piratas, Cardenales y Mets, lo convierte en una opción atractiva para franquicias con aspiraciones de postemporada que necesitan estabilidad en el montículo.