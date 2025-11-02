MLB

MLB: Vladimir Guerreo Jr. se despide de la Serie Mundial con estos números

El estelar dominicano fue el mejor bateador de su organización durante toda esta postemporada en la Gran Carpa

Domingo, 02 de noviembre de 2025 a las 05:32 pm
Foto: MLB
Los Azulejos de Toronto se despiden de la temporada 2025 de las Grandes Ligas con las manos vacías tras perder la Serie Mundial ante los Dodgers de los Ángeles. Uno de los que se vio más afectados por esta derrota en el séptimo juego, fue el primera base dominicano, Vladimir Guerreo Jr.

El pelotero de 26 años es el líder de esta organización durante toda la postemporada. Su presencia en la alineación, se convirtió en un dolor de cabeza para los lanzadores rivales y el Clásico de Otoño no fue la excepción.

Su poder ofensivo se vio reflejado en sus números ante los californianos, siendo una de las principales razones por lo que se fueron en la Serie Mundial. Sin embargo, su producción no alcanzó para que se quedara con los máximos honores en la MLB.

Números de Vladimir Guerrero Jr. en la Serie Mundial

Durante toda la serie y en los siete partidos disputados, el toletero aportó siete carreras anotadas, conectó diez imparables, entre ellos dos dobles y dos jonrones, remolcó tres veces, recibió ocho boletos y sólo fue ponchado en cuatro ocasiones, para un promedio de bateo de .333.

Esto no solo refleja una superioridad en la caja de bateo, sino que deja claro que es uno de los mejores bateadores de este deporte desde su debut. Sin importar las instancias en la que estuviese la temporada, respondía con sus batazos que generaron múltiples beneficios para su equipo.

Finalmente, Vladimir Guerrero Jr. tiene todo un camino de éxito por delante en los próximos años de su carrera como profesional en el mejor béisbol del mundo.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

