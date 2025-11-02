MLB: Japón dominó los premios en la postemporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas quedará marcada como un capítulo dorado en la historia del deporte japonés. Por primera vez, dos jugadores nacidos en Japón (Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto) fueron galardonados como Jugadores Más Valiosos en la misma postemporada: Ohtani en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y Yamamoto en la Serie Mundial.

Ohtani, el motor ofensivo de los Dodgers

Shohei Ohtani, el fenómeno bidireccional que ya había revolucionado la MLB, brilló como bateador designado en la Serie de Campeonato ante los Cerveceros de Milwaukee. Conectó tres cuadrangulares, impulsó cuatro carreras y bateó para .357 en cuatro juegos, liderando a los Dodgers hacia su segunda Serie Mundial consecutiva.

Yamamoto, el brazo que selló el campeonato

Yamamoto, en su primera campaña completa en MLB, fue el héroe silencioso de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto. Lanzó en tres de los siete juegos, acumulando 17.2 entradas con solo dos carreras permitidas y 15 ponches. Su actuación más memorable llegó en el Juego 7, cuando entró como relevista en la octava entrada y mantuvo en blanco a los Azulejos, permitiendo la remontada definitiva 5-4 que coronó a Los Ángeles como bicampeones.

Japón celebra a su nuevo ídolo

Con este premio, Yamamoto se une a una élite de lanzadores japoneses que han triunfado en MLB, pero lo hace con un sello único: ser el primer japonés en ganar el MVP de una Serie Mundial.

MLB se globaliza con protagonistas asiáticos

El hecho de que dos japoneses hayan sido los MVP en la misma postemporada no solo es estadísticamente histórico, sino culturalmente importante. Refleja el crecimiento del beisbol como deporte global y el éxito de los sistemas de desarrollo en Japón. Además, fortalece el vínculo entre MLB y el mercado asiático, con millones de fanáticos siguiendo cada paso de sus ídolos.