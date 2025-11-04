MLB: El increíble bono que recibirá Juan Soto tras ser nominado al MVP

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto tiene argumentos suficientes para demostrar que cumplió a la perfección en su primer año con los Mets de Nueva York. Pese a que se quedó a las puertas de disputar la Postemporada de MLB, el pelotero dominicano brilló en su máxima expresión con la franquicia de Queens.

Después de una campaña mágica con el madero, donde sonó 43 jonrones, la máxima cantidad de su carrera en las Grandes Ligas, el jardinero fue reconocido entre los nominados al MVP de la Liga Nacional, junto a Kyle Schwarber y Shohei Ohtani, éste último vigente monarca de la Serie Mundial y gran aspirante a repetir con la distinción en el viejo circuito.

Luego de comenzar una temporada regular titubeante, el patrullero desplegó todo su poderío en la segunda mitad coronándose una presentación magistral con más de 40 cuadrangulares, +100 remolcadas, 38 bases robadas y fue líder en porcentaje de embasado (OBP) del viejo circuito con .396, solo superado en MLB por Aaron Judge (.457) y George Springer (.399).

Juan Soto recibe bono por su nominación al MVP

Una extraordinario participación en el diamante tiene su reconocimiento tanto en galardones individuales como económicas. Al ser seleccionado entre los finalistas para el Premio MVP de la Liga Nacional, Juan Soto asegura una bonificación de $150,000, una cifra que se añadirá a su ya impresionante contrato con New York Mets, de acuerdo con Erick José Lantigua.

Este reconocimiento refleja el nivel de rendimiento excepcional que ha mostrado el pelotero dominicano a lo largo de la temporada, consolidándose como uno de los jugadores más destacados en la Liga Nacional.

Si Soto logra finalizar en los primeros dos lugares de la votación para el MVP, podría recibir aún más dinero. Además, podría recibir $150,000 adicionales si gana el Bate de Plata, un premio que se otorga a los mejores bateadores de cada liga. A esto se le suman otros $100,000 si es seleccionado para el All-MLB Team, lo que refuerza su estatus como uno de los jugadores más completos y valiosos de las Grandes Ligas.