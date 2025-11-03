MLB: Shohei Ohtani ya piensa en el tricampeonato

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani volvió a ser el centro de atención en Los Ángeles, esta vez no por sus hazañas en el montículo o con el bate, sino por su presencia estelar en el desfile de campeonato de los Dodgers tras conquistar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial. En medio de la algarabía de miles de fanáticos que colmaron las calles del centro angelino, Ohtani declaró con entusiasmo: “Estoy disfrutando cada momento… ya estoy pensando en la tercera vez que vamos a hacer esto”.

La frase, pronunciada durante una entrevista con Kirsten Watson de Spectrum SportsNet, no solo refleja el carácter competitivo del dos veces MVP, sino también el estado de ánimo de una franquicia que ha entrado oficialmente en la conversación de las grandes dinastías del beisbol moderno.

Primer equipo en 25 años en lograr títulos consecutivos

Con su victoria en el Juego 7 ante los Azulejos de Toronto, los Dodgers se convirtieron en el primer equipo en 25 años en ganar Series Mundiales consecutivas. Este logro no solo consolida el proyecto deportivo liderado por Dave Roberts, sino que también posiciona a Los Ángeles como el epicentro del beisbol de élite en la actualidad.

Ohtani, acompañado por su esposa Mamiko Tanaka, fue uno de los rostros más visibles del desfile, saludando desde un autobús de dos pisos junto a su compañero Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial 2025. La imagen de ambos jugadores japoneses liderando la celebración simboliza la globalización del deporte y el impacto internacional de esta versión de los Dodgers.

Con dos títulos consecutivos y una nómina repleta de talento, los Dodgers enfrentan ahora el desafío de mantener el nivel competitivo en una liga cada vez más exigente. Shohei Ohtani, por su parte, parece estar listo para liderar ese camino. Su enfoque, disciplina y visión a largo plazo lo convierten en el pilar de una franquicia que no se conforma con el presente.

En la historia de las Grandes Ligas solo dos equipos han logrado un tricampeonato: Los Yankees de Nueva York (tres veces) y los Atléticos de Oakland. Los Dodgers de Los Ángeles tienen la enorme tarea de convertirse en la tercera franquicia en alcanzar este hito.