Shohei Ohtani impone una marca inédita en el deporte mundial

Shohei Ohtani ha reescrito la historia de las grandes ligas de Norteamérica. El fenómeno japonés ha ganado el premio MVP de su liga y, al mismo tiempo, se corona campeón de la Serie Mundial en cada una de sus dos primeras temporadas con los Dodgers de Los Ángeles.

Este logro monumental no solo afianza su estatus como el mejor jugador del mundo en la actualidad, sino que establece un récord deportivo que ningún otro atleta había conseguido en la historia de la MLB, NBA, NFL o NHL.

El hito insuperable de Shohei Ohtani

El récord es claro y contundente: ningún jugador en la historia combinada de las cuatro grandes ligas profesionales de EE. UU. (MLB, NBA, NFL, NHL) había logrado simultáneamente el MVP de la temporada regular y un campeonato en sus primeros dos años con un nuevo equipo.

Ohtani, con sus impresionantes hazañas como bateador y, en el segundo año, como lanzador estelar y bateador, no solo iguala las expectativas generadas por su contrato histórico, sino que las supera con creces.

Primer año con el equipo: MVP de la Liga Nacional y Campeón de la Serie Mundial.

Segundo año con el equipo: MVP de la Liga Nacional y Bicampeón de la Serie Mundial.

El legado que se está escribiendo

Mientras los analistas debaten si Ohtani es el mejor jugador que jamás haya existido, sus acciones ya ofrecen una respuesta. Shohei Ohtani no solo gana títulos, sino que redefine los límites de lo posible en el deporte profesional, dejando una marca que podría no ser igualada en décadas. Su legado se consolida con un récord que lo distingue de todas las grandes figuras que han jugado en el béisbol, baloncesto, fútbol americano y hockey.