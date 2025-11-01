MLB: ¡Ohtani abrirá el juego 7 de la Serie Mundial!

Suscríbete a nuestros canales

En una de las decisiones más electrizantes y audaces en la historia del béisbol, se a confirmado que Shohei Ohtani será el lanzador abridor en el decisivo Juego 7 de la Serie Mundial.

El fenómeno two-way (doble vía), que ha reescrito los récords ofensivos y de pitcheo en esta postemporada, asumirá la máxima presión que ofrece el béisbol: la apertura del juego final por el título de la Serie Mundial.

Ohtani: La máxima apuesta de los Dodgers

La decisión llega después de que los Dodgers forzaran el séptimo y definitivo encuentro, agotando en el proceso a gran parte de su bullpen. Con el abridor estrella Yoshinobu Yamamoto fuera de consideración (tras su reciente y dominante actuación), todas las miradas se posaron en Ohtani, a pesar de haber lanzado 93 pitcheos en el Juego 4.

El rol de Ohtani es histórico por varias razones:

Presión insólita: Es el escenario deportivo más grande de la MLB. Poner la pelota en las manos del hombre que se desempeña como bateador designado (DH) en el Juego 7 es una declaración de fe absoluta en su talento. El factor Two-Way: Ohtani no solo lanzará, sino que bateará en el juego. Su capacidad para impactar el marcador con un jonrón o impulsar una carrera clave, mientras domina desde el montículo, es lo que hace que esta sea una decisión única en la era moderna. Legado inmediato: Este desempeño lo catapulta a un nivel de leyenda que solo se compara con los momentos más icónicos del béisbol, como las actuaciones decisivas de Madison Bumgarner o Don Larsen. Ganar el Juego 7, aportando en ambos lados del campo, le aseguraría una página propia en la historia del deporte.

El impacto en la regla del DH (bateador designado)

Bajo las reglas especiales de la MLB, Othani puede comenzar el juego como lanzador y DH. Si es relevado del montículo, puede permanecer en el juego como bateador designado, manteniendo la potencia ofensiva de los Dodgers en el lineup.

Sin embargo, si Ohtani hubiera entrado al juego como relevista (tras haber comenzado como DH), habría tenido que ocupar una posición defensiva, lo que anularía al DH y obligaría a Roberts a sacrificar a otro jugador. Al hacerlo abridor, Roberts maximiza la posibilidad de tener la doble amenaza por la mayor cantidad de innings posible.

El duelo final: La historia en juego

El Juego 7 de la Serie Mundial es el pináculo del béisbol. Con un contrato récord en sus hombros, la actuación de Shohei Ohtani será el momento definitorio de su carrera. Todos los ojos del mundo estarán fijos en el montículo esperando ver si el fenómeno japonés puede culminar la temporada con el logro más grande y añadir a su palmarés el codiciado anillo de Serie Mundial.