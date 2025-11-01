Scherzer vs. ¿Ohtani?: Los posibles abridores para el Juego 7 de la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles forzaron el final más dramático posible en la Serie Mundial al derrotar este viernes a los Azulejos de Toronto en el sexto juego. Con el triunfo, la serie se iguala a tres victorias por bando, y el campeonato se definirá este sábado en el decisivo Juego 7 en el Rogers Centre, casa del conjunto canadiense.

La gran final de la MLB ha llegado al punto de máxima tensión, y las miradas ya están puestas en el duelo de lanzadores para el compromiso que definirá al campeón.

Los abridores confirmados y posibles

De acuerdo con reportes de la MLB, ambos equipos tendrán a su plantilla completa disponible para el juego decisivo, incluidos los lanzadores que participaron en el Juego 6.

Toronto ya designó a su lanzador abridor, el veterano Max Scherzer, quien buscará asegurar el título en casa. Scherzer tiene un registro de una victoria sin derrota en esta postemporada, con 4.50 de efectividad en dos aperturas. En un total de 10 entradas lanzadas, ha permitido ocho imparables, cinco carreras limpias, tres jonrones, cinco boletos y ha ponchado a ocho rivales, manteniendo un WHIP de 1.30.

En su anterior salida contra los Dodgers en esta misma serie, Scherzer trabajó 4.1 entradas, permitió cinco imparables y tres carreras (incluyendo dos jonrones, ambos conectados por Ohtani), otorgó un boleto y ponchó a tres.

Estatus de Los Ángeles (Rumor de Ohtani):

Mientras tanto, los Dodgers aún no han definido oficialmente a su abridor, aunque el rumor más fuerte es que Shohei Ohtani será el encargado de tomar la lomita para el Juego 7. Ohtani ostenta una marca de dos victorias y una derrota en esta postemporada, con una sólida efectividad de 3.50. En 18 entradas de labor, ha permitido 11 imparables, siete carreras, un jonrón, ha otorgado cinco boletos y ha ponchado a 25 rivales, con un impresionante WHIP de 0.89.

En su anterior apertura ante los Blue Jays, el as japonés trabajó por espacio de seis entradas, permitió seis imparables, cuatro carreras limpias, un jonrón, otorgó un boleto y ponchó a seis contrarios. El enfrentamiento de Ohtani contra su excompañero Scherzer, si se confirma, sería un espectáculo digno de un Juego 7.