¡Hay Juego 7! Dodgers Vencen 3-1 a Blue Jays en Dramático Juego 6 de la Serie Mundial MLB

Los Dodgers de Los Ángeles consiguieron el oxígeno que necesitaban y derrotaron este viernes a los Azulejos de Toronto en el sexto juego de la Serie Mundial. Con la victoria, los californianos forzaron el decisivo séptimo juego de la serie, manteniendo vivas sus esperanzas por el campeonato. El marcador final se selló 3-1.

La ofensiva oportuna en el tercer episodio

El ataque clave de los Dodgers se desató en la parte alta de la tercera entrada, ante los lanzamientos del abridor derecho de Toronto, Kevin Gausman.

Con un out en la pizarra, Tommy Edman pegó un doblete por el jardín derecho. La estrategia ofensiva de Toronto se hizo evidente al otorgar un boleto intencional a Shohei Ohtani, llenando corredores en primera y segunda.

El receptor Will Smith respondió a la presión, conectando un doblete por el jardín izquierdo que impulsó la primera carrera del encuentro. Con hombres en segunda y tercera, la tensión aumentó cuando Freddie Freeman también recibió un boleto intencional, dejando las bases llenas para la estrella Mookie Betts.

Betts no falló, conectando un sencillo por el jardín izquierdo que remolcó dos carreras más, poniendo el marcador 3-0 a favor de Los Ángeles.

Toronto logró evitar la blanqueada en la parte baja de ese mismo inning. El jardinero derecho Addison Barger abrió la entrada con doblete ante el japonés Yoshinobu Yamamoto. Después de dos outs, George Springer conectó un imparable, logrando la única carrera para los canadienses. El marcador se mantuvo inamovible por el resto del encuentro, sellando el triunfo 3-1.

Duelo de pitcheo de élite

El abridor nipón Yoshinobu Yamamoto tuvo otra noche memorable en la loma. Trabajó por espacio de seis episodios, en los que permitió cinco imparables, una carrera limpia, otorgó un solo boleto y ponchó a seis bateadores, obteniendo la victoria.

Por su parte, Gausman, quien también se mostró dominante a pesar del rally, laboró por seis entradas completas. Permitió solo tres imparables, cargó con las tres carreras limpias y otorgó dos boletos, logrando una impresionante cifra de ocho ponches.