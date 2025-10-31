Dodgers vs. Blue Jays: Yamamoto el as en la loma y Rojas la sorpresa en el lineup

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial está en su punto de máxima tensión. Este viernes se disputa el Juego 6 del Clásico de Otoño en el Rogers Centre de Toronto (Canadá), con Los Angeles Dodgers obligados a ganar para extender la serie, que se encuentra 3-2 a favor de los Blue Jays.

Los Dodgers, considerados favoritos al inicio, ahora enfrentan la presión no solo de la desventaja, sino también la oportunidad de hacer historia: de ganar este Juego 6 y un hipotético Juego 7, se convertirían en la primera novena de la Liga Nacional en conseguir el bicampeonato (dos Series Mundiales consecutivas) desde los legendarios Rojos de Cincinnati de 1975-1976.

Dodgers: Dave Roberts mueve sus piezas en busca de ofensiva

El mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, se encuentra entre la espada y la pared, y ha respondido revelando una alineación con ajustes estratégicos para revivir la producción ofensiva, la cual se ha estancado en los últimos compromisos.

La novedad principal es la inclusión del infielder venezolano Miguel Rojas en el noveno turno, buscando chispa en la parte baja del lineup. Además, la estrella Mookie Betts sube al cuarto puesto, mientras Shohei Ohtani se mantiene como punta de lanza.

El orden al bate de los Dodgers es el siguiente:

1er bate y Bateador Designado (BD): La superestrella japonesa Shohei Ohtani .

La superestrella japonesa . 2do bate y Receptor (C): Will Smith .

. 3er bate y Primera Base (1B): Freddie Freeman , el héroe del larguísimo Juego 3.

, el héroe del larguísimo Juego 3. 4to bate y Campocorto (SS): Mookie Betts , quien sube un puesto en el orden (del segundo al tercero).

, quien sube un puesto en el orden (del segundo al tercero). 5to bate y Jardín Derecho (RF): Teoscar Hernández .

. 6to bate y Tercera Base (3B): Max Muncy .

. 7mo bate y Jardín Izquierdo (LF): El puertorriqueño Kiké Hernández

El puertorriqueño 8vo bate y Jardin Central (CF): Tommy Edman .

. 9no bate y segunda base (2B): El infielder venezolano Miguel Rojas.

Yoshinobu Yamamoto, el as para evitar la eliminación

Para este encuentro de vida o muerte, Dave Roberts ha puesto toda su confianza en el as japonés Yoshinobu Yamamoto.

Yamamoto ha sido el lanzador más dominante de Los Ángeles durante la postemporada. El diestro ha estado magnífico desde el morrito e incluso ha lanzado un par de juegos completos en esta fase, demostrando su capacidad para cargar con la presión y neutralizar la poderosa ofensiva de Toronto. Su rendimiento será crucial para forzar el decisivo Juego 7.