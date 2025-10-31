MLB

¡25 años sin bicampeón de Serie Mundial! ¿Podrán los Dodgers romper la sequía?

Por

Eimy Carta
Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 04:51 pm
El béisbol moderno de las Grandes Ligas (MLB) es un deporte de imprevisibilidad y equilibrio financiero, y nada subraya mejor esta realidad que una impresionante sequía que se extiende por 25 años: la incapacidad de cualquier equipo para ganar la Serie Mundial en años consecutivos.

Desde el inicio del siglo XXI, la paridad en la MLB ha sido tan intensa que establecer una dinastía duradera, de al menos dos títulos seguidos, se ha convertido en una proeza inalcanzable.

El último monarca: Los Yankees de Joe Torre

El último equipo en saborear la gloria del bicampeonato (y más allá) fue la temible plantilla de los New York Yankees. Bajo el mando de Joe Torre, los Bombarderos del Bronx cerraron el siglo con un legendario "Three-peat" (tres títulos consecutivos):

  • 1998: Vencieron a los San Diego Padres.

  • 1999: Vencieron a los Atlanta Braves.

  • 2000: Se impusieron a sus rivales de ciudad, los New York Mets.

Desde aquel título de 2000, más de dos décadas han pasado sin que la MLB vea a un campeón revalidar su corona. Este dato no solo destaca la dificultad de mantener la excelencia en la liga, sino que también glorifica a aquella generación de los Yankees.

Equipos que Repitieron Título Antes de la Sequía

Antes de los Yankees, la hazaña de ganar dos o más títulos de Serie Mundial de forma consecutiva fue lograda por un puñado de organizaciones de élite. La lista de equipos que han conseguido esta proeza incluye:

  • Toronto Blue Jays: 1992 y 1993.

  • Cincinnati Reds: 1975 y 1976.

  • Oakland Athletics: Con un three-peat entre 1972, 1973 y 1974.

  • Y los mismos New York Yankees, que han tenido múltiples rachas históricas. 

 

