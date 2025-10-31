La hora de la verdad: El lineup de Blue Jays para el juego 6 que puede darles el título

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial de Béisbol está al rojo vivo y podría definirse este mismo viernes 31 de octubre con el crucial Juego 6. Los Toronto Blue Jays llegan a su casa, el Rogers Centre, con una significativa ventaja de 3-2 sobre los Los Angeles Dodgers, quedando a solo una victoria de levantar el trofeo.

La novena canadiense, que ya ganó dos juegos en el Dodger Stadium, no solo cuenta con la localía a su favor, sino también con el envión anímico de estar a un paso de conseguir su tercer título de Serie Mundial, el primero desde la histórica temporada de 1993.

Schneider mantiene la base ofensiva, con ajustes clave

El mánager de los Blue Jays, John Schneider, ha decidido mantener la base de su alineación ofensiva, que ha sido productiva en los últimos encuentros, aunque realizando los ajustes estratégicos necesarios para el posible decisivo compromiso.

El orden al bate de los canadienses para buscar la coronación será el siguiente:

1er bate y bateador designado (BD): George Springer .

. 2do bate y jardinero izquierdo (LF): Nathan Lukes

3er bate y primera base (1B): Vladimir Guerrero Jr.

4 vo bate y Segunda Base (2B): Bo Bichette .

. 5to bate y Jardín Central (CF): Daulton Varsho .

. 6to bate y Receptor (C): El mexicano Alejandro Kirk .

El mexicano . 7mo bate y Jardín Derecho (RF): Addison Barger .

. 8to bate y Tercera Base (3B): Ernie Clement .

. 9no bate y Campocorto (SS): Andrés Giménez.

Kevin Gausman, la apuesta en la lomita

Para el vital encuentro, John Schneider ha designado al as de su rotación, Kevin Gausman, para iniciar en el montículo. El diestro es considerado el mejor lanzador de Toronto en la temporada, tendrá la presión y la oportunidad de guiar a su equipo a la victoria final y convertirse en el héroe del Clásico de Otoño. Enfrente, los Dodgers presentarán batalla para forzar un Juego 7.