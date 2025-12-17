El éxito no cesa: Flavian Prat acelera su marcha hacia un nuevo Premio Eclipse como jinete campeón en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El desempeño del jinete francés Flavian Prat durante la presente temporada de carreras desmonta cualquier idea de casualidad. Demuestra, con cifras contundentes, que su intención es permanecer como la figura dominante del turf estadounidense y se establece como el campeón virtual por segundo año consecutivo.

Al igual que en la temporada anterior, los jinetes Flavien Prat e Irad Ortiz Jr. acapararon el protagonismo de las mejores competencias. Ambos profesionales mantuvieron una disputa cerrada, con una mínima separación en los términos de ganancias obtenidas a lo largo de la campaña.

La Superioridad de Prat en Carreras Clave: Jinete Premio

A pesar de que Prat se ubica en el segundo lugar en la estadística de producción monetaria, justo detrás del boricua Irad Ortiz Jr., la diferencia de dinero no resulta significativa. No obstante, la superioridad del francés se nota insuperable en el resto de renglones estadísticos clave.

Con el cierre del calendario de carreras de alto valor económico, se puede afirmar con gran certeza que el segundo Premio Eclipse para Flavian Prat resulta prácticamente seguro.

Récords Personales y Millones de Dólares

Flavien Prat, de 33 años, ostenta una temporada 2025 que ya supera sus propios registros. El jinete suma ya 295 victorias, una cifra que excede las 230 obtenidas el año pasado. Su total de lauros de por vida asciende a 2162 desde que se estableció en Estados Unidos en 2015.

En cuanto a las ganancias, Prat marcha segundo con una producción que alcanza los $39.200.000, un logro impresionante que le permite superar, por segundo año consecutivo, la barrera de los 35 millones de dólares para sus allegados.

Liderazgo en el Turf de Élite

Al contrastar la actuación de los jinetes de América del Norte en las principales categorías, Flavian Prat se destaca como el claro favorito para llevarse el premio Eclipse por segunda vez. El francés lidera con solvencia los rankings de Graded Stakes y las carreras de Grado 1, las de mayor prestigio. Mantiene además un cercano segundo lugar en el total de premios obtenidos, a solo dos semanas de la finalización de la temporada de votación.

Compromisos: Jinete Recinto Estados Unidos

El talentoso jinete buscará cerrar el año con más triunfos. Sus próximos compromisos de monta se anuncian para este sábado 20 de diciembre en el óvalo de Gulfstream Park, donde tiene pautadas cinco salidas, que incluyen dos participaciones en importantes pruebas de Grado Tres.