Sydney Sweeney enloquece a todos con su nueva marca de lencería

La estrella de Euphoria, Sydney Sweeney se atrevió a lanzar su propia marca de lencería, un proyecto que la aleja de la actuación, pero que refuerza su mensaje de empoderamiento femenino.

El pasado 28 de enero, la actriz hizo oficial el lanzamiento de Syrn con un video controversial para promocionar su nueva línea de ropa interior, un mercado que cada vez más es ocupado por estrellas tal es el caso de Kim Kardashian con su marca SKIM.

Syrn de Sydney Sweeney es una propuesta que combina sensualidad, diversidad de tallas y una narrativa de empoderamiento femenino. La idea surgió tras varios años de lidiar con ropa interior que no se adapta a los cuerpos reales de las mujeres.

“Quería crear un mundo y una sensación. Quería construir una marca de lencería que sienta que entiende a las mujeres en lugar de hablarles desde arriba”, comentó.

Sydney Sweeney “prende” en fuego Instagram

Lejos de contratar supermodelos para hacer conocer su marca, Sydney Sweeney posó en lencería en una serie de fotografías profesionales para Instagram, en una campaña donde muestra cada prenda de su nueva colección.

Además de las fotos, Sweeney publicó un audiovisual donde presentó "nuestros cuatro SYRNS: seductora, romántica, juguetona y cómoda". Y, agregó: "Esta es lencería que usás para vos, sin explicaciones, sin disculpas".

Sin duda usar su propia imagen, considerada una sex symbol a sus 28 años, es un punto a favor para su nuevo negocio que podría posicionarse en el mercado de ropa interior.

La controversia por el video promocional

Como parte de la promoción de su nueva línea de ropa interior, Sydney en medio de la noche escaló a lo más alto del letrero de Hollywood para colgar varios brasieres en una de las letras, mientras iba en compañía de un equipo de filmación.

Esta “travesura” de la actriz quedó registrada en un video, donde se ve a la estrella por la ladera de la montaña y cubierta de negro en su totalidad para no ser distinguida. Según TMZ, los sujetadores se colocaron alrededor de la letra “H”.