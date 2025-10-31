Con atrevida trasparencia y sin sujetador apareció Sydney Sweeney en una gala

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de “Euphoria” Sydney Sweeney mostró su sensual figura sin brasier en la gala Power of Women de la revista Variety, celebrada el miércoles en Los Ángeles.

Su presencia no pasó desapercibida en la alfombra ante la mirada atónita de los fotógrafos al entrar con vestido de cintura torcida de cristales de la colección Primavera Verano 2026 de Christian Cowan.

Sydney Sweeney dejó poco a la imaginación al no usar sujetador dejando expuestos sus pechos con un vestido trasparente plateado brillante que realzaba sus curvas. El look atrevido se hizo viral en redes sociales en donde sus seguidores aplaudieron su osadía de lucir sensual.

Críticas a su imagen

Antes de alcanzar la fama con personaje Cassie Howard en “Euphoria”, la actriz recibió críticas por su apariencia física de personas que la alentaban a usar bótox a sus 16 años.

Sin embargo, en una entrevista para Variety, Sweeney hizo caso omiso a las opiniones de terceros y reafirmó estar decidida a abrazar su belleza natural alejándose por completo de los retoques estéticos.

"Nunca me he hecho nada. Me aterran las agujas. No tengo tatuajes. Nada. Voy a envejecer con gracia", dijo.

Sydney Sweeney, un “símbolo sexual”

Desde su salto a Hollywood con una imagen despampanante, atrevida y seductora, Sydney Sweeney ha sido catalogada como un “símbolo sexual”, pero, durante la entrevista abordó el tema con madurez.

"Interpreto muchos personajes muy divisivos, y creo que mucha gente piensa que me conoce, pero no es así. Así que cuando la gente piensa, 'Ah, es un símbolo sexual', o 'Está tendiendo hacia eso', yo digo, 'No, solo me siento bien y lo hago por mí misma y me siento fuerte'", expresó.

"Y espero poder inspirar a otras mujeres a sentirse seguras y simplemente lucir lo que tienen y sentirse bien porque no deberías tener que disculparte o esconderte o cubrirte", agregó.