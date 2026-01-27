Sydney Sweeney podría enfrentar la justicia por vandalismo en Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

La actriz de Euphoria, Sydney Sweeney, realizó una acción arriesgada en el cartel de Hollywood, ubicado en Los ángeles, California, y ahora podría enfrentar cargos por vandalismo, según reportó el medio especializado TMZ.

Como parte de la promoción de su nueva línea de ropa interior, Sydney en medio de la noche escaló a lo mas alto del letrero para guindar varios brasieres en una de las letras, mientras iba en compañía de un equipo.

Esta “travesura” de la actriz quedó registrado por un video, donde se ve a la estrella por la ladera de la montaña y cubierta de negro en su totalidad para no ser distinguida. Según TMZ, los sujetadores se colocaron alrededor de la letra “H”.

Sydney Sweeney en problemas con la justicia

Medios de comunicación internacionales han afirmado que Sydney Sweeney podría ser acusada de vandalismo por carecer del permiso para hacer dicha acción. Aunque la productora encargada de la grabación de la promoción solicitó un permiso ante la oficia de FilmLA para filmar en la zona, este no autorizaba tocar el letrero.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Hollywood específico en un correo electrónico que la productora fue notificada que no podían grabar el letrero ni usar el material sin antes contar con su aprobación.

“No se concedió ningún permiso para hacer esto”, dice el Email que tuco acceso la prensa estadounidense, por lo que su comportamiento puede originar acciones legales por allanamiento ilegal o de vandalismo.