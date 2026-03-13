Familia de Selena Quintanilla emprende acciones legales en contra Shein

Suscríbete a nuestros canales

Los familiares de la fallecida cantante y compositora Selena Quintanilla, han emprendido acciones legales en contra de la marca Shein, por utilización de imagen en diversas prendas.

Familia de Selena presenta demanda

Los Quintanilla aseguran que la minorista de moda ha utilizado imágenes con la cara de Selena sin ninguna autorización previa.

En información recogida en TMZ citan a Susette Quintanilla, hermana de la artista, quien afirma que Shein jamás pidió un permiso a Q-producciones, la empresa familiar y dueña de todos los derechos del famoso nombre de la cantante.

En la denuncia obtenida por el medio, aseguran que la familia envió en agosto del 2025 un mensaje exigiendo el cese y retiro de todos los productos de Selena en su mercado, pero, siguieron lanzando mercancía con la imagen de la ganadora del Grammy.

Entre los productor figuran una camisa negra con la cara y firme de Selena, suéteres y la popular braga morada que la cantante llevó en su último espectáculo en Texas.

Los Quintanilla buscan obtener todas las ganancias que la empresa china ha adquirido por la imagen.

Imagen de Selena en artículos

El grupo familiar tras la muerte de La “Reina del Tex-Mex” han utilizado su imagen para crear diversos artículos como sudaderas, suéter, termos, bolsos, un altavoz portátil estilo casete, maquillaje, afiches y el increíble museo que tienen en Corpus Christi, Texas.

Las ganancias de los productos van para la familia Quintanilla, encargados de todo lo referente a la estrella musical, quien dio voz a grandes éxitos como “No me queda más”, “Como la flor”, “Si una vez”, “La carcacha”, “Fotos y recuerdos”, entre otras.