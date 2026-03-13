Jhonder Cádiz rompe la sequía y se reencuentra con el gol en China

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Luego de varios meses sin ver puerta, el delantero venezolano Jhonder Cádiz ya sabe lo que es celebrar en la Superliga China.

En apenas su segunda presentación con el Wuhan Three Towns, el ariete criollo fue el encargado de abrir la ruta de la victoria en la contundente goleada 4-1 ante el Dalian Yingbo FC, correspondiente a la jornada 2 del campeonato.

Tras su salida del Pachuca de la Liga MX, llegó al fútbol asiático con la misión de ser el referente ofensivo del equipo de Wuhan. Después de un primer partido de adaptación, el caraqueño no tardó en reencontrarse con las redes, rompiendo su breve sequía y demostrando por qué el club apostó por su potencia física.

Jhonder Cádiz vs Dalian Yingbo FC

Minutos jugados 80' Goles 1 Duelos ganados 10 Tiros totales 3 Calificación (Sofascore) 7.9 (segunda más alta del partido)

Números de la presente temporada

La temporada 2025-26 de Jhonder Cádiz está siendo productiva. Si combinamos su desempeño en los "Tuzos" durante el Apertura y Clausura de la Liga MX con sus primeros pasos en China, el venezolano ya presume de números interesantes que podrían regresarlo a la selección nacional para los amistosos.

Hasta el momento registra cuatro goles y tres asistencias en 21 partidos disputados entre todas las competiciones. Aunque, es importante que vuelve a encontrar la regularidad para consolidarse en el once titular.

Oswaldo Vizcarrondo, técnico de la Vinotinto Absoluta, afirmó que solo tomará en cuenta a los jugadores con mejor desempeño y consistencia a nivel de clubes; por lo que, Cádiz deberá seguir demostrando su olfato goleador.