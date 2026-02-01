¿Desigualdad en el diamante? Miguel Rojas cuestiona el sistema de seguros del WBC

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Rojas, ha alzado la voz contra el complejo proceso de seguros del Clásico Mundial de Béisbol (WBC), un sistema que está impidiendo la participación de numerosas estrellas de las Grandes Ligas en el torneo de 2026.

Rojas, quien se había comprometido firmemente a vestir el uniforme de Venezuela, anunció su baja el pasado viernes tras serle denegada la cobertura. El veterano de 12 temporadas en MLB expresó su frustración durante el DodgerFest, sugiriendo que estos obstáculos están afectando de manera desproporcionada a las selecciones latinoamericanas.

"La edad no fue solo un número": El lamento de Rojas

Para Rojas, de 36 años, esta edición representaba su última oportunidad de representar a su país, tras haber anunciado que 2026 será su última campaña como profesional. "No veo que esto suceda con Estados Unidos ni con Japón", declaró a Jack Harris del California Post. "Si todavía puedo jugar en las Grandes Ligas con los Dodgers, ¿por qué no voy a jugar con mi equipo en Venezuela?".

A Rojas se le negó el seguro supuestamente debido a su edad, una decisión que calificó como "una verdadera lástima" en sus redes sociales. El infielder llega a esta temporada con el estatus de héroe tras conectar un histórico jonrón para empatar el Juego 7 de la reciente Serie Mundial, lo que hace su ausencia aún más dolorosa para la fanaticada venezolana.

Bajas sensibles y presión de las organizaciones

Venezuela no solo ha perdido a Rojas; el estelar segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, también quedó fuera por falta de cobertura. Informes sugieren que los Astros influyeron en esta decisión solicitando al jugador no participar.

Por otro lado, el fenómeno japonés Roki Sasaki, ahora compañero de Rojas en los Dodgers, también se vio limitado. Los Ángeles le pidió no lanzar para Japón, amparándose en el tiempo que el derecho pasó en la lista de lesionados durante 2025. Sin embargo, la mayor crisis se vive en la delegación de Puerto Rico.

Puerto Rico en pie de guerra: ¿Retirada inminente?

La selección boricua ha visto cómo ocho de sus jugadores clave, incluidos los capitanes Francisco Lindor y Carlos Correa, han tenido que retirarse por problemas con las pólizas. A Lindor se le denegó el seguro debido a una cirugía de codo realizada en octubre, a pesar de que el jugador asegura estar listo para el campamento de primavera de los Mets.

Ante lo que consideran una "falta de igualdad de condiciones", el Dr. José Quiles, presidente de la Federación Puertorriqueña de Béisbol, lanzó una advertencia sin precedentes: Puerto Rico está considerando retirarse por completo del torneo.

"Si no jugamos en igualdad de condiciones, no participaremos. Es una decisión casi tomada", declaró Quiles al periodista Jay Fonseca. Esta amenaza es crítica para el evento, considerando que Puerto Rico es el anfitrión del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

El futuro del torneo bajo la lupa

La organización del Clásico Mundial y el comisionado de la MLB, Rob Manfred, se encuentran bajo una presión creciente. El sábado se llevó a cabo una reunión de emergencia para tratar los asuntos relacionados con el seguro, mientras el portavoz del WBC se limitó a declarar que el proceso de investigación sobre la elegibilidad "está actualmente en curso".

Con la fecha límite para anunciar las listas definitivas fijada para el 5 de febrero a las 7 p. m. (hora del Este), el torneo corre el riesgo de celebrarse sin algunos de los nombres que venden las entradas, dejando una sombra de duda sobre si el Clásico Mundial es realmente una competencia global o un evento condicionado por las cláusulas de las aseguradoras.