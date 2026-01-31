MLB: Willson Contreras está encantado con la carrera de Andrés Borregales

Suscríbete a nuestros canales

Willson Contreras tendrá un nuevo reto por cumplir en la venidera temporada 2026 de la MLB, pues ahora pasó a formar parte de una gran organización como las Medias Rojas de Boston. Pero previo a iniciar con todo el Spring Training, tanto él como muchos otros venezolanos estaremos atentos a lo que hará Andrés Borregales en el Super Bowl de la NFL.

Contreras y su fascinación con Borregales

El fútbol americano llega a su instancia decisiva, y para este año tendrá un toque venezolano gracias al caraqueño, quien se desempeña como pateador de los Patriotas de Nueva Inglaterra. El juego será el próximo 8 de febrero, y obviamente el grandeliga venezolano no se lo perderá.

Y es que en una reciente entrevista a El Emergente, Willson Contreras confesó sentirse intrigado con la carrera de Andrés Borregales, ya que se tratará del primer venezolano en un Super Bowl.

"Esa fue una noticia sorprendente. En realidad, no sigo mucho el fútbol americano. Primero no lo entiendo mucho, pero si me enteré que hay un venezolano en el Super Bowl. Eso tiene que ser de orgullo para su familia, él y toda Venezuela", comentó Willson.

El ahora inicialista de Boston se encuentra en Florida, donde se incorporará próximamente al campamento primaveral de su nueva organización. Cabe señalar que allí ya se encuentran sus compatriotas Carlos Narváez y Ranger Suárez, otros dos peloteros que apuntan a tener un rol clave dentro del equipo.

Pero antes de centrarse al 100% en los entrenamientos, Willson Contreras no perderá ningún detalle de lo que hará Andrés Borregales en el Super Bowl frente a los Seahawks de Seattle. Incluso, confesó que le gustaría conocerlo algún día para saber cómo inició su carrera en el fútbol americano.

"Me gustaría conocerlo. Me intriga (saber) cómo es esa carrera del fútbol americano y cómo abrirse ese espacio. Uno a veces como extranjero hay cosas que no están en nuestro control", complementó el grandeliga venezolano.