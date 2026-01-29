Andy Borregales, una patada que lo llevó de Caracas a Boston

Suscríbete a nuestros canales

Nacido en Caracas, pero criado en Florida, el venezolano Andy Borregales está haciendo historia para su tierra natal desde el 7 de noviembre del 2025. Ese choque, en la primera semana de los New England Patriots contra los Raiders, el pateador criollo lanzó sus primeros dos goles de campo. Desde ese primer choque, su equipo tuvo un camino victorioso que ahora lo pone a las puertas del Super Bowl LX.

Andy Borregales tuvo sus inicios en la Universidad de Miami, fue seleccionado por los Patriotas en la sexta ronda del draft de la NFL de 2025 / Foto: AP

Infografía: Chat GPT

Su desempeño lo ha llevado a definir juegos y victorias para el equipo de Boston

Andy Borregales tuvo una destacada actuación en la Ronda Regular / Foto: AP

Borregales anotó en las Finales de Conferencia, ante los Denver Broncos bajo la vigilancia inclemente de la nieve / Foto: AP

Lo espera el Levi's Stadium, en dónde haría historia si convierte un gol de campo. Sería el primer venezolano en aparecer en el marcador de un Super Bowl / Foto: AP

Andy Borregales tiene una oportunidad única para representar al país que lo vio nacer. Con un ascenso meteórico, el criollo aun tiene un gran escollo que cumplir, pero sin dudas es de los mejores pateadores en la temporada de la NFL y deberá demostrar que su camino está dado para la gloria en California. Todo el país podrá disfrutar el Super Bowl de los Patriots vs Seahawks por la pantalla de Meridiano Televisión.