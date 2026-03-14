Gretzky the Great: Un campeón dosañero de clase mundial llega a la cría venezolana

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La hípica nacional recibe una noticia de alto impacto para su futuro inmediato. En los próximos días, el purasangre Gretzky the Great (Nyquist en Pearl Turn, por Bernardini) arribará al país para integrarse a la padrillera de los Haras HM y La Celeste. Esta incorporación estratégica es el resultado de una negociación liderada por Horsauction (David Seguías y Juan Carlos Feijoó), en sociedad con Julio Rada y Julio Rada hijo.

Gracias a un articulo publicado por el propio periodista (Juan Carlos Feijoó) en el sitio web hipismo.net y replicado por Javier Farache en su cuenta oficial (X).

Un pedigrí de precocidad y dominio

Gretzky the Great no es un importado común; su hoja de vida lo acredita como el Campeón Dosañero de Canadá en 2020. El poderoso castaño alcanzó la gloria en el Summer Stakes (G1) de Woodbine, triunfo que lo consagró como el mejor de su generación y le otorgó el boleto directo a la Breeders’ Cup Juvenile (G1).

Su linaje es sinónimo de velocidad temprana. Tanto su padre, Nyquist, como su abuelo, Uncle Mo, también ostentaron el título de Campeones Dosañeros. Esta línea paterna domina el mercado comercial actual gracias a su capacidad para producir ejemplares ganadores desde corta edad.

Trayectoria en los óvalos de Norteamérica

Bajo la tutela del entrenador Mark Casse, el nieto de Bernardini defendió los colores de Gary Barber y Eclipse Thoroughbred Partners. Durante su campaña de dos años, logró tres victorias en cuatro salidas, con triunfos destacados en el Soaring Free (1.300 metros) y el mencionado Summer Stakes (G1), donde detuvo el cronómetro en 94”2 para la milla.

A los tres años, el ejemplar demostró su versatilidad al incursionar en la pista sintética de Turfway Park, donde finalizó tercero en el John Battaglia Memorial Stakes. Más tarde, sumó a su palmarés el Greenwood Stakes en Woodbine (1.400 metros), con un registro de 1:20.70, marca muy cercana al récord de pista. Al momento de su retiro, Gretzky the Great acumuló ganancias por $379,866 y figuró en el marcador en siete de sus once presentaciones.

Versatilidad genética: El sello de Nyquist

El éxito de este semental tiene una base sólida en su padre, Nyquist, quien a marzo de 2026 lidera la clasificación de sementales en Norteamérica. Nyquist ha producido 39 ganadores selectivos y sus hijos acumulan ganancias superiores a los $56 millones.

El cruce de Nyquist con Bernardini el mismo de Gretzky the Great es altamente efectivo. Esta combinación genética dio origen a figuras como:

Immersive: Campeona Dosañera de 2024.

Nysos: Ganador de la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) en 2025.

Knightsbridge: Triple ganador selectivo y vencedor del Gulfstream Park Mile (G3) por más de 11 cuerpos.

Iron Honor: Reciente triunfador del Gotham Stakes (G2).

Fortaleza por la línea materna

Por el lado materno, la calidad es igualmente notable. Su madre, Pearl Turn, fue una corredora consistente que logró figuraciones en pruebas de Grado como el Apple Blossom Handicap (G1) y el Bayakoa (G3). Además de producir a Gretzky, es madre de Ba Dee Yah, ganadora selectiva por amplio margen. El abuelo materno, Bernardini, destaca como un reproductor excepcional con 132 ganadores clásicos en su haber.

Impacto en la industria nacional

Físicamente, Gretzky the Great es un caballo equilibrado, de buena alzada y musculatura poderosa. Según David O’Farrell, director de Ocala Stud, el semental transmite rasgos físicos de gran valor a su descendencia.

Aunque el campeón realizó sus mejores actuaciones sobre el césped, su origen sugiere una adaptación óptima a la arena. En un mercado que valora la flexibilidad de superficies y el rendimiento temprano, este hijo de Nyquist representa una oportunidad de oro para los criadores venezolanos. Su llegada promete inyectar velocidad, eficiencia y un perfil comercial de primer nivel a la producción de purasangres en el país.