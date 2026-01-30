El seguro frena a Miguel Rojas: Venezuela pierde a un veterano de peso

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela ha recibido un nuevo golpe en sus aspiraciones para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Miguel Rojas, el experimentado infielder y dos veces campeón de la Serie Mundial, confirmó que no podrá vestir el uniforme nacional en el torneo que comienza este marzo, sumándose así a la creciente lista de bajas sensibles para el conjunto criollo.

El obstáculo insalvable de las aseguradoras

A través de sus redes sociales, el propio pelotero de 36 años compartió la noticia con sus seguidores, explicando que, a pesar de sus deseos, la póliza de seguro necesaria para su participación fue denegada. En el béisbol de alto nivel, los jugadores de Grandes Ligas requieren un aval médico y financiero que garantice su contrato ante posibles lesiones; en el caso de Rojas, su historial físico reciente y su edad jugaron en su contra.

"Hoy estoy bien triste. Una verdadera lástima no poder representar a mi país y ponerme la bandera en mi pecho", expresó Rojas en su cuenta de Instagram. El jugador, conocido por su liderazgo y solvencia defensiva, añadió con resignación: "En esta ocasión la edad no fue solo un número".

Un escolta administrativo para la Federación

La baja de Rojas no es un caso aislado, sino parte de un proceso complejo que enfrenta la Federación Venezolana de Béisbol (FEVEBEISBOL). Su presidenta, Aracelis León, señaló que el tema de los seguros se ha convertido en el mayor desafío logístico para conformar el equipo definitivo, reseñó El Emergente.

"Lo más álgido ha sido el tema de los seguros, porque las empresas hacen análisis exhaustivos de cada pelotero y debemos esperar el visto bueno de ellos. Es un proceso lento y riguroso", explicó León. Para esta edición de 2026, las exigencias han aumentado, dejando poco margen de maniobra para jugadores que han lidiado con problemas físicos en campañas previas de la MLB.

La última oportunidad que no pudo ser

Para Miguel Rojas, esta ausencia tiene un sabor especialmente amargo. El campocorto ha anunciado que planea retirarse oficialmente al finalizar la temporada 2026, lo que convertía a este Clásico Mundial en su "último baile" con la selección nacional.

Ya en 2023, Rojas tuvo que ausentarse del torneo para asegurar su puesto titular con los Dodgers de Los Ángeles tras la lesión de Gavin Lux. En esta ocasión, cuando la voluntad estaba presente, ha sido la burocracia médica la que le ha impedido cerrar su ciclo internacional en el diamante.

Un panorama complicado para los equipos latinos

La baja de Rojas se suma a la de otras estrellas del Caribe que han tenido que dar un paso al costado por motivos contractuales o de salud, como José Altuve por Venezuela, Carlos Correa por Puerto Rico y José Ramírez por la República Dominicana. El reto para el mánager venezolano ahora será encontrar la profundidad necesaria para suplir no solo el guante de Rojas, sino su peso moral dentro del dugout.