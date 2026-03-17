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Sudaban establece feriado bancario para este día de la semana (Calendario completo)

Para el mes de mazro solo habrá un día del parón financioero que se usa para que la banca haga mantenimiento a su sistema

Por

Wandor Dumont
Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 08:40 pm
Sudaban establece feriado bancario para este día de la semana (Calendario completo)
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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que para esta semana habrá un feriado bancario en todo el sistema financiero venezolano a nivel de taquillas y agencia, esta paralización es para respetar el Día de San José establecido en el calendario.

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Recordemos que San José es considerado el patrono de la banca venezolana y por tal motivo el calendario establecido por la Sudeban mantiene este feriado en su fecha original, que será este jueves 19 de marzo y no lo traslada al día lunes, como ocurre con otras festividades religiosas no laborables del sector bancario.

Servicios digitales disponibles

Aunque las agencias permanecerán cerradas, las transacciones bancarias estarán disponibles a través de los canales digitales, incluyendo:

  • Transferencias bancarias a través de banca en línea.
  • Pago Móvil (P2P, P2C y C2P).
  • Uso de puntos de venta (POS).
  • Cajeros automáticos para retiros y consultas.
  • Consultas de saldo vía telefónica o internet.

Próximos feriados en abril y mayo

  • La Semana Santa el 2 y 3 de abril
  • El feriado nacional del Día del Trabajador, el viernes 1º de mayo. 
  • La Ascensión del Señor (18 de mayo)

Calendario de feriados bancarios de todo el año

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