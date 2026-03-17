Sudaban establece feriado bancario para este día de la semana (Calendario completo)

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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que para esta semana habrá un feriado bancario en todo el sistema financiero venezolano a nivel de taquillas y agencia, esta paralización es para respetar el Día de San José establecido en el calendario.

Recordemos que San José es considerado el patrono de la banca venezolana y por tal motivo el calendario establecido por la Sudeban mantiene este feriado en su fecha original, que será este jueves 19 de marzo y no lo traslada al día lunes, como ocurre con otras festividades religiosas no laborables del sector bancario.

Servicios digitales disponibles

Aunque las agencias permanecerán cerradas, las transacciones bancarias estarán disponibles a través de los canales digitales, incluyendo:

Transferencias bancarias a través de banca en línea.

a través de banca en línea. Pago Móvil (P2P, P2C y C2P) .

. Uso de puntos de venta (POS).

(POS). Cajeros automáticos para retiros y consultas.

para retiros y consultas. Consultas de saldo vía telefónica o internet.

Próximos feriados en abril y mayo

La Semana Santa el 2 y 3 de abril

El feriado nacional del Día del Trabajador, el viernes 1º de mayo.

La Ascensión del Señor (18 de mayo)

Calendario de feriados bancarios de todo el año