Sensible baja para República Dominicana: José Ramírez no jugará el Clásico Mundial

La selección de la República Dominicana ha recibido una noticia inesperada de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026. Nelson Cruz, gerente general del conjunto quisqueyano, confirmó que el antesalista estrella de los Cleveland Guardians, José Ramírez, no formará parte del roster que iniciará la competición en marzo.

Motivos de la ausencia y el rol de la gerencia

Las declaraciones de Cruz se produjeron en el marco de la presentación de la nueva extensión de contrato de Ramírez con su organización en las Grandes Ligas. Al ser cuestionado sobre la participación del "J-Ram", Cruz enfatizó que su labor no se limita a armar un equipo competitivo, sino también a velar por el bienestar de sus integrantes.

"Mi trabajo como gerente va más allá de conformar un equipo; también tengo que proteger a los jugadores. En el caso particular de José, debido a una situación personal, no podrá presentarse en el Clásico", explicó Cruz en declaraciones recogidas por el periodista Héctor Gómez.

Un contrato histórico con los Cleveland Guardians

La noticia de su ausencia coincide con un momento cumbre en la carrera profesional de Ramírez. El infielder recientemente selló una extensión de contrato con los Guardians por cuatro años adicionales y 106 millones de dólares. Este nuevo acuerdo se suma a las tres temporadas y 69 millones que aún restaban de su pacto anterior, resultando en un compromiso reestructurado de siete años por un valor total de 175 millones de dólares.

Durante la rueda de prensa del anuncio, Ramírez se mostró visiblemente incómodo cuando los periodistas intentaron desviar el tema hacia la selección nacional. "No quiero hablar del tema del Clásico ahora mismo. Estamos concentrados en el contrato, es lo único que puedo decir", sentenció el jugador.

El impacto deportivo para el equipo dominicano

La baja de Ramírez representa un desafío táctico para el dirigente Albert Pujols. El antesalista es considerado uno de los bates más consistentes y peligrosos de las Mayores. En la temporada 2025, dejó números impresionantes: 30 cuadrangulares, 85 carreras remolcadas, 44 bases robadas y un promedio de bateo de .283 en 158 partidos.

Con un palmarés que incluye siete convocatorias al Juego de Estrellas y seis Bates de Plata, su ausencia deja un hueco difícil de llenar en la alineación titular. No obstante, la profundidad del talento dominicano permite anticipar que figuras de alto nivel buscarán suplir su producción ofensiva y solvencia defensiva.

Una tendencia de ausencias estelares en el torneo

El caso de Ramírez no es aislado. El Clásico Mundial de 2026 está viendo cómo varias de sus principales figuras latinas se bajan del barco antes de tiempo. Esta misma semana, Venezuela confirmó que no contará con el veterano José Altuve, mientras que Puerto Rico también sufrió la baja sensible de Carlos Correa, quien descartó su participación en el campeonato.